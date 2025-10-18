Habitantes de Yucatán impiden el arresto de 21 balseros cubanos tras su desembarco

Un total de 21 balseros cubanos desembarcaron el pasado jueves en las costas del poblado de Celestún, en el estado mexicano de Yucatán, siendo resguardados por sus pobladores.

Los cubanos arribaron en la tarde-noche en dos balsas a este puerto yucateco y su llegada provocó tensión entre los habitantes, informó el diario mexicano El Universal.

Los pobladores de Celestún finalmente resguardaron en sus viviendas a los balseros e impidieron su arresto por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM).

Tras su desembarco, videos en redes sociales muestran a los cubanos caminando por la avenida principal del pueblo, con cansancio y deshidratación, precisa la información

Vecinos de este puerto señalaron que el grupo de hombres habían llegado en dos

Mientras que algunos vecinos pidieron la intervención del INM “para trasladarlos a Mérida y brindarles atención médica, alimentación y además revisar su situación legal en el país”, otros resguardaron a los cubanos e impidieron su arresto.

Según El Universal, hasta el viernes al mediodía el alcalde del pueblo, Germán Jesús Cauich Pinto, junto a oficiales del INM, negociaban con los pobladores para que entregaran a los cubanos.

Con el endurecimiento de las políticas migratorias tras la llegada al poder del presidente Donald Trump, que puso fin a los programas de ingreso humanitario y reforzó los controles marítimos y fronterizos, los cubanos buscan rutas alternativas para escapar de la dura realidad cubana.

A inicios de octubre, la tripulación del crucero Enchantment of the Seas rescató a 10 balseros cubanos en aguas del mar Caribe, frente a las costas mexicanas, la noche del domingo, cuando se encontraban a la deriva en una precaria embarcación que estaba a punto de naufragar.

Los inmigrantes cubanos, ocho hombres y dos mujeres, fueron avistados cerca de Islas Mujeres, en el estado de Quintana Roo, por el buque de la compañía naviera Royal Caribbean, cuyos tripulantes les brindaron asistencia de primeros auxilios y alimentos, antes de trasladarlos a tierra firme.

