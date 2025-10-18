Habitantes de Yucatán impiden el arresto de 21 balseros cubanos tras su desembarco

Un total de 21 balseros cubanos desembarcaron el pasado jueves en las costas del poblado de Celestún, en el estado mexicano de Yucatán, siendo resguardados por sus pobladores.
Los cubanos arribaron en la tarde-noche en dos balsas a este puerto yucateco y su llegada provocó tensión entre los habitantes, informó el diario mexicano El Universal.
Los pobladores de Celestún finalmente resguardaron en sus viviendas a los balseros e impidieron su arresto por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM).
Tras su desembarco, videos en redes sociales muestran a los cubanos caminando por la avenida principal del pueblo, con cansancio y deshidratación, precisa la información
Vecinos de este puerto señalaron que el grupo de hombres habían llegado en dos
Mientras que algunos vecinos pidieron la intervención del INM “para trasladarlos a Mérida y brindarles atención médica, alimentación y además revisar su situación legal en el país”, otros resguardaron a los cubanos e impidieron su arresto.
Según El Universal, hasta el viernes al mediodía el alcalde del pueblo, Germán Jesús Cauich Pinto, junto a oficiales del INM, negociaban con los pobladores para que entregaran a los cubanos.
Con el endurecimiento de las políticas migratorias tras la llegada al poder del presidente Donald Trump, que puso fin a los programas de ingreso humanitario y reforzó los controles marítimos y fronterizos, los cubanos buscan rutas alternativas para escapar de la dura realidad cubana.
A inicios de octubre, la tripulación del crucero Enchantment of the Seas rescató a 10 balseros cubanos en aguas del mar Caribe, frente a las costas mexicanas, la noche del domingo, cuando se encontraban a la deriva en una precaria embarcación que estaba a punto de naufragar.
Los inmigrantes cubanos, ocho hombres y dos mujeres, fueron avistados cerca de Islas Mujeres, en el estado de Quintana Roo, por el buque de la compañía naviera Royal Caribbean, cuyos tripulantes les brindaron asistencia de primeros auxilios y alimentos, antes de trasladarlos a tierra firme.
Preguntas frecuentes sobre el desembarco de balseros cubanos en Yucatán
¿Qué sucedió con los 21 balseros cubanos al llegar a Yucatán?
Los habitantes de Celestún, Yucatán, resguardaron a los balseros cubanos. A pesar de la presencia de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), los pobladores impidieron su arresto y les ofrecieron refugio en sus viviendas.
¿Por qué los cubanos continúan intentando salir de su país en balsa?
La crisis económica y social en Cuba impulsa a muchos a buscar un futuro mejor fuera de la isla. La represión, la escasez de productos esenciales y la falta de libertades son algunas de las razones que llevan a los cubanos a arriesgar sus vidas en peligrosas travesías marítimas.
¿Cómo afecta la política migratoria de EE.UU. a los balseros cubanos?
La administración de Donald Trump ha endurecido las políticas migratorias, dificultando la entrada de cubanos a EE.UU. Los balseros interceptados suelen ser repatriados, y solo aquellos que logran demostrar un caso sólido de asilo político tienen alguna posibilidad de quedarse.
¿Qué rutas alternativas buscan los cubanos para emigrar desde su país?
Con el aumento de las restricciones en EE.UU., los cubanos buscan rutas alternativas hacia México y otros países del Caribe. El sureste de México y las costas de Jamaica se han convertido en puntos frecuentes de arribo para quienes escapan en balsas improvisadas.
