Cubanos en España salen a las calles por la libertad de los presos políticos en Cuba

Cubanos en Valencia piden la libertad de los presos políticos en Cuba Foto © Salomé García / CubaNet

Cubanos residentes en España salieron a las calles este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, a exigir la liberación de los presos políticos en la Isla.

En Madrid, miembros del Movimiento Acciones por la Democracia se concentraron frente a la sede del Ministerio de Exteriores, donde pidieron al presidente socialista Pedro Sánchez que cesara la colaboración económica del gobierno español con la dictadura castrista.

"Ese dinero va a ser para la represión y para todos los malos negocios de la tiranía. Hay que denunciar eso. Hasta que Cuba no sea libre allí no va a haber transparencia económica de ningún tipo, porque donde no hay libertades, donde no hay decencia, donde no hay transparencia desde el punto de vista espiritual, mucho menos lo hay en las finanzas de un país", proclamó un orador.

"Son una banda de ladrones y de bandoleros. Europa tiene que saber adonde va su dinero. Ni un centavo más para la tristeza, la represión y los golpes a los cubanos indefensos", añadió.

En la ciudad de Bilbao, en la comunidad autónoma del País Vasco, la Asociación Cubano-Vasca Demokrazia kubarentzat realizó una manifestación para demandar la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en Cuba.

"No podemos pasar por alto la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos para seguir denunciando las constantes violaciones que ocurren en Cuba, visibilizando los más de 600 presos que se encuentran en cárceles cubanas, muchos de ellos menores y ancianos, a quienes se les quiere imponer sin ningún tipo de garantía judicial largas condenas por solo ejercer su derecho a expresarse", expresó el texto de la convocatoria.

En Valencia se efectuó una peregrinación para denunciar la situación de los 14 menores de edad que continúan detenidos en Cuba tras las protestas del 11 de julio y de la convocatoria del 15 de noviembre.

La activista Salomé García Bacallao declaró a CiberCuba que varios de estos menores han sido sometidos a procesos sumarios, mientras otros esperan ser sometidos a juicio.

Según Salomé, algunos de ellos han sufrido maltrato en la prisión e incluso una muchacha denunció haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un policía.

"Una de las acusaciones que más de repite son los cargos de sedición. Están pidiendo penas de hasta 30 años. Hay muchos jóvenes siendo acusados, jóvenes a quienes les están pidiendo casi la misma edad que han vivido", subrayó.

La organización jurídica independiente Cubalex ha documentado un total de 45 menores de de 18 años detenidos desde el 11J, incluyendo los registros del 15N. De esa cifra, 31 han sido excarcelados.

De los 14 jóvenes que están en prisión, dos tienen 15 años y tres, 16 años.

Por otra parte, cubanos en Cataluña se manifestaron frente a la sede del consulado de La Habana en Barcelona, donde exigieron el fin de la dictadura y la represión en la Isla, y le pidieron a la Unión Europea que actúe contra el gobierno castrista.

"Estamos aquí por los derechos de todos los cubanos a tener derechos, para derrotar la dictadura y denunciar aquí, en democracia, en Barcelona, en España, que en Cuba tenemos una dictadura comunista, una dictadura militar que viola los derechos humanos, que está aplicando hace mucho tiempo un bullying gubernamental contra todo aquel que disiente, y esto debe parar", expresó una joven manifestante a la agencia independiente CubaNet.