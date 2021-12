Familia de joven cubano detenido el 11J teme por su vida en la cárcel

Rafael Jesús Núñez Echenique y su madre Carmen Foto © Facebook / Claudia Padrón Cuento

La familia de Rafael Jesús Núñez Echenique, uno de los presos políticos que participó en las protestas del 11J, teme por su vida dentro de la prisión Jóvenes de Occidente.

"Me llamaron de la prisión para informarme que se quería quitar la vida y que le habían puesto otro preso para que lo vigilara”, confesó su madre Carmen Núñez a CubaNet.

El joven, de tan solo 19 años, tiene problemas psiquiátricos y neurológicos, por eso desde niño recibe tratamiento con carbamazepina y metilfeninato y su capacidad de aprendizaje no era la de un niño común, destacaron los familiares.

"Me paso las horas sentada, ida del mundo. Esto me ha afectado mucho, casi no como y he bajado de peso. En estos cuatro meses la vida me ha cambiado. Solo pienso en mi hijo, y con la impotencia de no poder hacer nada”, escribió la madre del joven cubano a la periodista independiente Claudia Padrón Cueto.

Para justificar las limitaciones mentales del detenido, la familia pidió un resumen de historia clínica a la doctora que lo atiende desde pequeño y esta se negó a ofrecerlo cuando supo que era uno de los acusados por el 11J, sin embargo, la familia continuó en la búsqueda de alguien que les ayudara, hasta que dieron con un especialista dispuesto a facilitarle el documento.

Para la abogada de Cubalex, Giselle Morfi, esto es una violación de la Constitución cubana, que establece en su artículo 53 que las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna.

"Por tanto, negar información médica es incumplir con la propia legislación nacional”, señaló.

La familia de Núñez Echenique entregó a instructor que atiende el caso el expediente médico y aunque están informados de su condición le hicieron firmar un documento en el que se reconoce culpable de los delitos de sedición y desorden público que le quieren imputar.

Tanto la familia como la abogada Morfi sostienen que se violó el proceso investigativo porque el joven, al tener limitaciones mentales, no es consciente de lo que firmó.

“Esa declaración de él está viciada y fue bajo coacción pues no sabía que firmaba. Esto es una causal para solicitar que se anule esa prueba”, declaró Morfi.

Tres días después de las protestas del 11J la policía se llevó preso a Núñez Echenique a la prisión Ivano del Cotorro, donde recibió golpes y solo cuando desaparecieron los hematomas lo dejaron recibir visitas.

A finales de julio lo trasladaron a la prisión de 100 y Aldabó donde estuvo un mes y luego a la prisión Jóvenes de Occidente, donde recibió la visita de su abogado, quien le dijo que saldría en libertad, con buen tiempo, en 2030.

"Desde ese día mi hijo no se levanta de la cama, apenas come, no toma agua. No se baña", declaró la madre, quien lamenta además la crítica situación económica que enfrentan en casa, ya que subsisten con la pensión de la abuela del detenido.

"Yo tengo en mi casa una situación crítica, casi no puedo salir a buscar comida. Tengo a mi mamá de 95 años postrada, casi ciega de cataratas y mal alimentada, porque no come nada, solo yogurt. Y a veces no lo consigo. Vivo también con mi otra hija, madre soltera de dos niños pequeños", comentó.

La periodista de Cubanet declaró que hace apenas unos días conversó con la madre del preso político y confesó que este llama casi todos los días, y aunque nota que está mejor de ánimos siempre pregunta por la evolución de su caso.

"Yo me siento como si no lo estuviera ayudando con este estado de ánimo que tengo. No salgo de la cama, llorando a todas horas”, finalizó.

Rafael Jesús Núñez Echenique es parte del grupo de jóvenes cubanos que podría enfrentar hasta 27 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11J.

Junto a otros 6 detenidos, incluido un menor de edad, la Fiscalía le pide 16 años de cárcel por los supuestos delitos que se les quiere imputar.