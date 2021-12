Se acerca el fin de año y la carne de cerdo alcanza precios récords en Cuba

Carne de cerdo en Cuba (Imagen referencial) Foto © CiberCuba

El precio de la carne de cerdo en Cuba ha alcanzado cifras récords y numerosas familias han renunciado ya a la tradicional cena de Noche Buena y de fin de año con un sabroso plato de puerco asado.

El humorista Jardiel González denunció la situación en un video en el que afirma que los cerdos se están vengando de los humanos, luego de que dos vecinos suyos sufrieran un infarto al ver que la libra de carne está ya a 300 pesos.

"Este diciembre viró al revés a Cuba entera. Ahora en vez de la gente matar los puercos, los puercos son los que están matando a la gente. (...) Ya era hora de que los puercos se vengaran", ironizó.

Por su parte, el también humorista Limay Blanco, que desarrolla una labor social de ayuda a personas de bajos recursos, mostró su preocupación porque tal vez el alto precio de la carne no le permita este fin de año colaborar con sus compatriotas más necesitados.

"3:44, yo despierto pensando en hacer algo el 31 de diciembre en casa para aquellas personas que no se pueden comprar una libra de puerco para fin de año", expresó en su muro de Facebook.

Un reportaje de Martí Noticias detalla cómo se comporta la comercialización de este alimento en diferentes provincias.

En un país donde el salario mínimo es de 2,100 pesos mensuales, hay territorios como La Habana donde la libra de carne de cerdo se está vendiendo a 250 pesos.

"Es algo que no había sucedido nunca, y no creo que podamos comernos ese pedacito de carne que ansiamos los cubanos con el arroz congrí", reveló el periodista independiente Vladimir Turró.

Desde Villa Clara, su colega Guillermo del Sol comentó que la población está en desventaja en relación con los hoteles, pues estos le están comprando la carne a los campesinos a precios incluso más altos que los del mercado negro.

"Cualquier productor de cerdos puede actualmente venderle directamente sus cochinos al comprador del hotel, que están ahora pagando hasta 200 pesos (en pie) la libra, y esa es una oferta muy tentadora y tiene una relación directa con la escasez y el alto precio de carne porcina disponible para los nacionales", cuestionó.

En esa provincia, los principales productores privados fueron procesados penalmente por el delito de enriquecimiento y la empresa estatal está en quiebra por falta de alimentos para los animales.

"Todas las empresas porcinas de gobierno fueron a la ruina completamente y las cochiqueras están paralizadas", dijo el cuentapropista Yoel Espinosa Medrano.

Aunque algunos creen que la crisis actual se debe únicamente al fracaso de la Tarea Ordenamiento, lo cierto es que la producción nacional de carne de cerdo ya había descendido en los años previos a la pandemia de coronavirus.

Según precisó el economista Pedro Monreal, citando datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la producción de carne porcina entró en crisis en 2018, después de alcanzar un 'pico' en 2017.

"Entre ese 'pico' y 2019 la contracción fue de 11,5%, pero ya en 2020 se producía casi 36% menos carne de cerdo que en 2017", escribió Monreal en Twitter.

La escasez de este producto y sus elevados precios la han vuelto prácticamente inaccesible para la mayoría de la ciudadanía en la Isla.

Los próximos 24 y 31 de diciembre, muchos cubanos han optado por comer pollo, que en este momento es la carne que más se oferta en las tiendas en MLC y la única que se vende, aunque solo a veces, en los mercados moneda nacional.

"Se está sustituyendo en las familias cubanas, en los consumidores, la compra de carne de cerdo por pollo y cualquier otro alimento de menos costo para festejar la Navidad y la llegada del año nuevo", reveló días atrás a CiberCuba Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sociólogo cubano especializado en temas económicos.

También el humorista Jardiel González compartió un simpático video en el que se muestra con plumas en la piel, según él por comer tanto pollo.

"Ahora sí voy a soltar plumas. Me hubiesen salido tarros si hubiese comido vaca, si hubiese comido puerco me diera por revolcarme en el fango, pero como se come tanto pollo en este país... Ay, Cuba se va volver un gallinero", dijo entre risas dijo el antiguo integrante del grupo Punto y Coma.