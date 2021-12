Madre de preso del 11J Jonathan Torres a la Seguridad del Estado: No sean cobardes, no amenacen a un menor

Bárbara Farrat Guillén, madre del adolescente Jonathan Torres Farrat, a quien el régimen cubano mantiene encarcelado tras las históricas protestas del 11J en Cuba, denunció que su hijo está siendo amenazado por la Seguridad del Estado en la prisión.

“Envío un mensaje a la Seguridad del Estado: no sean cobardes, no amenacen a un menor. Vengan a mí, los invito a mi casa. Soy yo la que está haciendo las denuncias en redes sociales. Y no dejaré de denunciar”, afirmó este martes Farrat Guillén entrevistada por CiberCuba.

Según reveló, su hijo y ella utilizan claves en su conversación. Este viernes, durante la visita que le hizo a Torres Farrat en la prisión, acordaron determinadas claves para que el menor pudiera informar a su madre durante la llamada telefónica en caso de que fuera acosado o amenazado por los represores de la Seguridad del Estado.

Este martes, durante la conversación telefónica sostenida con su hijo, él utilizó la clave acordada para informar a su madre que las autoridades penitenciarias lo estaban acosando.

“Cuando hablé con el Mayor de la prisión de Jóvenes de Occidente, le dije que a Jonathan, por ser menor, no se le podía molestar. Que si querían hablar con él, tendría que estar yo presente, o su abogado”, relató indignada Farrat Guillén.

Este martes, la madre depuso una huelga de hambre iniciada días atrás para exigir la libertad de su hijo. Farrat Guillén estuvo tres días sin ingerir alimentos en protesta por la situación de Jonathan, de 17 años.

"Sigue acosando a mi hijo la Seguridad del Estado en la prisión y a mí en mi hogar. Tal vez yo, como persona, no le importo a este país, pero, gracias a todo el que comparte mi historia, sí y por esa razón es que no me dejan de acosar", dijo el sábado, confesando su temor de que le suceda algo a su hijo en la prisión.

La madre del menor explicó que decidió poner fin a su ayuno por miedo a perder a su madre, una anciana con varios padecimientos y a quien la situación de su hija y su nieto le ha provocado nuevos problemas de salud.

"Hoy por la tarde empezó con un dolor de cabeza, no me había querido decir nada para no preocuparme. De pronto empezó a sangrar por la nariz. Me asusté, salí corriendo con ella para el médico… Tenía casi 300 de presión, pero bueno, gracias a Dios la lograron estabilizar y no le llegó a dar un derrame", relató.

Recientemente, Farrat Guillén denunció que la Seguridad del Estado la había amenazado con negarle la entrada a la cárcel a visitar a su hijo si continuaba haciendo publicaciones en las redes sociales.

Jonathan es una de las 1,315 personas detenidas en Cuba por participar en las manifestaciones contra el gobierno ocurridas el 11J, según el listado de la organización jurídica independiente Cubalex. De esa cifra, más de 600 siguen en prisión, incluidos más de 10 menores de 18 años.

A las madres de estos adolescentes se dirigió Farrat Guillén para pedirles una vez más unión para exigir la liberación de sus hijos.

“Yo me comprometo a seguir luchando por los menores mientras quede alguno preso. Aunque al mío lo pongan en libertad, seguiré luchando hasta que todos estén fuera de las cárceles”, concluyó la madre del joven.