Fallece en La Habana el actor cubano Pancho García

Actor cubano Pancho García Foto © Facebook / Pancho García

El reconocido actor cubano Francisco Wilfredo García Castellanos, conocido como Pancho García, falleció este jueves en La Habana a los 78 años.

La triste noticia de su deceso, del que se desconocen las causas, fue confirmada por su sobrina Becky Luna en Facebook y reproducida por decenas de sus colegas del sector teatral en redes sociales.

“Las palabras no caben de todas las cosas hermosas que podría decir de mi tío Pancho García, hermano de mami. Tío ocupa un lugar muy especial en nuestro corazón. Era un ser humano muy tierno, humilde, cariñoso y extremadamente talentoso en el escenario. Gran actor cubano falleció esta mañana en La Habana. We will miss you so much. RIP Tío. Te queremos mucho”, fueron las conmovedoras palabras de Luna, quien compartió fotos de la familia junto al artista.

Premio Nacional de Teatro en 2012, Pancho García nació en Cienfuegos el 4 de octubre de 1943 e inició su formación actoral en 1961 cuando ingresó en el Grupo Experimental de Aficionados de La Habana, que pasaría a dirigir en 1968.

Formó parte de importantes agrupaciones teatrales cubanas, entre ellas el Grupo Teatro Estudio, de Vicente y Raquel Revuelta y la Compañía Teatral Hubert de Blanck, con la que creó un extenso repertorio de personajes dramáticos. A partir de 2003 amplió su colaboración con otros colectivos, entre ellos Argos Teatro, bajo la dirección de Carlos Celdrán.

En el cine también trascendió por su calidad interpretativa, en películas como Una pelea cubana contra los demonios, de Tomás Gutiérrez Alea; Chamaco, de Juan Carlos Cremata; José Martí: el ojo del canario, de Fernando Pérez, y La Piscina, de Carlos Quintela.

El deceso del versátil intérprete ha encontrado también réplicas en los perfiles de otros creadores. Entre ellos el joven cineasta José Luis Aparicio Ferrera, quien calificó a Pancho García como un artista amable y agudo.

“Nos decía que trabajar con los jóvenes era un regalo, pero el regalo lo recibíamos nosotros. Entre tomas nos compartía sus increíbles historias, y yo sentía que nunca había trabajado con alguien tan profesional. Muchísimas gracias, maestro. Un honor y un placer. Mucha luz y en paz descansa”, refirió el realizador en su post.

En tanto, la actriz Rachel Pastor compartió fotos con el admirado actor cubano y afirmó que la ovación para él siempre sería interminable. “Son muchas las anécdotas, las historias contigo, luz siempre”, añadió.

Además de su huella en el cine, Pancho participó en dramatizados de televisión, como telenovelas, series policiacas y cuentos. Fue autor de guiones teatrales, entre ellos una adaptación de la novela Las Impuras de Miguel de Carrión y los monólogos Homenaje y El primo de La Habana.

En 2014 fundó el grupo de teatro El Túnel, integrado por jóvenes actores a los que impartía inmejorables lecciones de vida y profesión. Ese mismo año lograron estrenar la puesta ¡Ay, Carmela!, de José Sánchez Sinisterra y bajo la dirección artística del propio Pancho.

Además fue merecedor de la Distinción por la Cultura Cubana y el Diploma Nicolás Guillén. Fue miembro de la Asociación de Artes Escénicas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).