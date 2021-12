Gobierno cubano organiza ferias comerciales por fin de año

Feria en La Habana. Foto © CIMEX

El gobierno cubano ha organizado diferentes "ferias comerciales" con vistas a las celebraciones por fin de año que las familias del país celebraran en medio de una de las peores crisis de las últimas décadas.

Varias provincias ofertaron una serie de productos, aunque poco de alimentos, a juzgar por las imágenes compartidas en redes sociales por las entidades estatales encargadas de la venta en La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey.

Ropa, papel sanitario, ron, adornos y hasta piezas de autos pueden verse a grandes rasgos, pero poca comida, salvo algunos dulces o panes, cuando el país atraviesa una rotunda escasez de alimentos en todos los mercados y los hoteles e instalaciones turísticas preparan condiciones para recibir un alza de visitantes.

Territorios como la provincia de Cienfuegos, ya han informado que la carne de cerdo no se podrá vender en estos días porque no existe, un tema sensible para las familias cubanas ya que se trata de un alimento tradicional en las ocasiones navideñas.

“La carne de cerdo cruda, en cantidades y en libras, no se puede vender en ningún lugar porque no existe. No existe. No existe en la provincia”, advirtió el lunes Osvaldo Surí González, coordinador de programas del Gobierno provincial de Cienfuegos, según reporte del Telecentro Perlavisión.

Más adelante, el funcionario comentó que en los puntos de feria que se habilitarían en la provincia "no va a haber nada de este tema" y, por tanto, "no hay que desesperarse por eso ni hacer cola", quizás en un intento por resaltar el lado positivo de la carencia.

Además de escasear los alimentos, los pocos que se comercializan adquieren precios astronómicos. La carne de cerdo llega a costar más de 300 pesos cubanos la libra, casi una cuarta parte del salario mínimo mensual en el país.

La inflación es resultado de la llamada “tarea ordenamiento” iniciada este año por la administración de Miguel Díaz-Canel para supuestamente hacer frente a la crisis y eliminar la dualidad monetaria.

En declaraciones recientes, el propio gobierno prometió poner fin en 2022 a la abusiva escalada de precios, que también es resultado de las disímiles dificultades que atraviesan los productores de alimentos.

“No es fácil, pero no imposible, está en nuestras manos y lo lograremos”, afirmó Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación y vice primer ministro del gobierno de Cuba durante el III Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).