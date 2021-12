Alexis Valdés pide justicia con compasión para camionero cubano condenado en EE.UU.

Alexis Valdés y Rogel Lázaro Aguilera-Mederos Foto © Alexis Valdés/ Facebook y Captura de video de YouTube de CBS

El humorista y presentador Alexis Valdés pidió justicia con compasión para Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, camionero cubano que fue condenado por un juez de Colorado a 110 años en prisión, por un accidente de tráfico en el que murieron cuatro personas.

Alexis compartió en su muro de Facebook unos versos dedicados a Rogel, su familia y todos los que se han movilizado para ayudarle, con el deseo de que su compatriota "reciba una verdadera justicia".

"Porque todos cometemos errores. Eso es ser humano", afirmó.

El poema dice así:

"Angustiados comprobamos esa verdad que no gusta / que hay tanto humano inhumano, y tanta justicia injusta.

Que no abunda la razón o equilibrio en la balanza / y que hay tanto corazón, que más que amor busca venganza.

Pero ante lo inhumano que nos remueve la calma / son más los que dan la mano, son más los que ponen alma".

El actor se une a los reclamos de millones de personas que buscan para Rogel una sentencia justa, que tome en cuenta que no tuvo intención de provocar ningún accidente, así como su historial de conducción, limpio hasta 2019, cuando ocurrió la tragedia.

Uno de los que ha alzado su voz es el boxeador Yordenis Ugás, quien instó a los cubanos residentes en Estados Unidos a apoyar al camionero, "un muchacho trabajando decentemente en un trabajo de peligro diario".

"Este es un caso que merece nuestra atención y nuestra denuncia. Un accidente siempre será un accidente y la persona siempre debería merecer una segunda oportunidad. Tampoco se olvidan las víctimas y sus familias. Cometió un error, tiene que pagar y nadie quería que saliera libre, pero con 110 años no va a tener una segunda oportunidad. Busquemos una manera y apoyemos a nuestro paisano, que esto le puede pasar a cualquiera", dijo Ugás en su Instagram.

Por su parte, el expelotero cubano René Arocha aseguró que con una sentencia de 110 años en la cárcel por un accidente pierde todo el mundo, las víctimas y el victimario.

"Yo, como él, me levanto todos los días a buscar mi pan de vida manejando y lidiando con el tráfico de esta ciudad, tengo en mis manos la responsabilidad de transportar personas de la tercera edad, no tenemos que ser delincuentes, no tenemos que ser bandoleros para cometer un error y se nos juzgue como tal. Dios tenga piedad de todos los están detrás de un timón para ganarse la vida", comentó.

En este momento está abierta una petición en la plataforma Change.org a favor de Aguilera-Mederos, que está cerca de llegar a los cuatro millones de firmas.

En octubre, el joven fue declarado culpable de 26 de los 41 cargos que enfrentaba inicialmente, incluyendo cuatro de homicidio vehicular.

El 25 de abril de 2019 Aguilera-Mederos, entonces de 23 años, perdió el control de una rastra cargada de madera que conducía a velocidades de hasta 85 mph, y se quedó sin frenos.

Tras bajar por una colina chocó con el tráfico de la autopista y provocó un choque en cadena y una explosión, que terminó con el incendio de 26 autos, diez heridos y los cuatro fallecidos.