Fallece el reconocido médico cubano Fernando Rabionet

Fernando Rabionet Foto © Granma / Eduardo Palomares

El reconocido médico cubano Fernando Rabionet Carballo, especialista en primer y segundo grado en Urología, falleció a los 79 años, sin que se hayan revelado las causas de su muerte.

"Se nos ha ido otro hombre bueno: el doctor santiaguero Fernando Rabionet, quien dedicó su vida entera a sanar y también a enseñar cómo hacerlo. A su querida familia y amigos les extiendo mis más sentidas condolencias", expresó el gobernante Miguel Díaz-Canel en su cuenta de Twitter.

En las redes sociales varios colegas lamentaron el hecho.

"Otro grande de la Urología nos ha dejado. Dr Fernando Rabionet Carballo, descanse en paz, maestro, le recordaremos por su ejemplo", expresó la doctora Georgina Hernández en su muro de Facebook.

"Excelente profesor, maestro y amigo, le visité recientemente y sostuvimos animosa conversación, siempre atento al desarrollo de la Urología en el país y especial la santiaguera. Nos dejas tu legado y enseñanzas, nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos a la familia urológica de Santiago de Cuba y al departamento de litotricia, fundador y donde permaneció por más de treinta años ininterrumpidamente", recordó el galeno Alarcón Guerra, del Hospital Provincial Saturnino Lora.

Rabionet Carballo ejerció la medicina durante más de 45 años, a pesar de padecer desde joven del corazón, una dolencia que le provocó un infarto en 1984 y de la que tuvo que ser operado 30 años después.

Egresado en 1967 de la primera graduación de médicos fuera de La Habana tras la llegada de la revolución, trabajó en Bayamo por tres años y medio, hasta integrarse definitivamente al hospital Saturnino Lora, de su provincia natal, donde también ejerció la docencia como profesor auxiliar y consultante.

"Urología fue la asignatura en que más bajas calificaciones obtuve en la carrera, pero quizá influenciado por la litiasis que padecía mi madre, o por la impecable organización que mantenía el ya fallecido doctor Pedro Paredes Vila en ese servicio del Lora, fue que me decidí por esta especialidad", dijo en una entrevista al diario Granma en 2014.

El doctor Rabionet Carballo fue uno de los precursores en Cuba de la litotricia, un proceder que permite romper los cálculos en los riñones sin operar al enfermo.

"Es que al prescindir de la intervención quirúrgica, aquí se humaniza el tratamiento mediante el empleo de hondas de choque, que en casos requeridos pueden combinarse con la endoscopía, y lograrse mediante el apoyo de ambas una técnica muy efectiva, y menos agresiva para el paciente", explicó.

Aunque nunca le faltaron propuestas de trabajo en el extranjero y en La Habana, nunca se fue de Santiago de Cuba.

"Yo soy de una humilde barriada santiaguera, mi madre era taquillera del cine Cuba y mi padre vendía dulces en Enramadas, y siempre he visto lo que soy como un compromiso con Santiago de Cuba, una ciudad a la que amo y de la cual me siento orgulloso de ser hijo, como lo son mi esposa y mis dos hijos", subrayó.

"Hoy puedo decir que en estos más de 45 años he hecho realidad mis sueños, pues he realizado miles de operaciones entre todas sus variantes, he contribuido en la formación de decenas de especialistas, y gozo del respeto y cariño de mis pacientes, los colegas y la dirección del hospital", añadió.