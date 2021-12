Activistas denuncian falta de atención médica a adolescente cubano detenido el 11J

Brandon David Becerra y su madre Foto © Facebook / Camila Rodríguez

Activistas denunciaron que Brandon David Becerra, uno de los adolescentes cubanos presos políticos del 11J, se encuentra encamado desde hace una semana en la celda sin recibir atención médica.

Camila Rodríguez, una de las cubanas que ayuda a visibilizar la situación de los detenidos, alertó que podría tener hepatitis o leptospirosis, porque tiene síntomas como vómitos y decaimiento.

"La Seguridad del Estado ha amenazado a Brandon con llevarlo a la 120, una celda en aislamiento, sin derecho a jaba ni visita, si le dice a su mamá de su enfermedad", escribió Rodríguez en Facebook.

La activista agregó que el detenido pidió a su madre que cediera a la presión de la SE por temor a sufrir más represalias dentro de la prisión.

"Lo que sea que tenga Brandon, necesita cuidados y además, puede ser contagioso. No solo está en peligro su vida, sino la de sus compañeros de celda", alertó.

Asimismo, la joven cubana exigió a los responsables del reclusorio para jóvenes que le den una atención médica con urgencia o le concedan una medida extrapenal.

"La UNICEF ya se reportó y los están mirando, no compliquen más este proceso", recordó.

Para finalizar, Rodríguez dijo que si la madre de Brandon David Becerra guardaba silencio, eso no significaría que el resto de los activistas cubanos lo harían, por tanto, se denunciaran todas injusticias que se cometan con los detenidos del 11J.

Hace unos días Yanaisy Curbelo, madre del joven, contó a CiberCuba que lo encontró extremadamente delgado durante la visita familiar que hizo a la cárcel.

"Está delgado, nervioso, solo habla de la petición fiscal (de 18 años), él no la entiende, no la entiendo yo, no lo entiende nadie", dijo.