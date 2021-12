Bárbara Farrat ayunará de nuevo por libertad de su hijo adolescente preso

Bárbara Farrat ayunará de nuevo por libertad de su hijo Foto © Facebook/Bárbara Farrat Guillén

La cubana Bárbara Farrat Guillén ayunará desde el 30 de diciembre al 1ro de enero para exigir la libertad de su hijo adolescente preso por manifestarse el 11J en La Habana.

“Mi vida no importa mientras tengan a Jonathan Torres Farrat preso. Del 30 de diciembre al 1ro de enero hago ayuno en mi casa. No hay nada que celebrar”, dice este domingo Bárbara Farrat en su perfil de Facebook, donde comparte una publicación donde responsabiliza a un agente de la Seguridad del Estado de su secuestro del 24 de diciembre.

En la red social, la madre de Jonathan asegura que “el 24 de diciembre me secuestró el famoso A,G,D. DENIS. Pensó que me podía callar, pero dicen que los ojos son el reflejo del alma. Él solo se dio cuenta que estaba sentado delante de una mujer que está vacía por dentro”, porque, aseguró, no tener miedo a las amenazas ni a ir presa.

Igual comenta que aunque “muchos me dicen que soy una mujer valiente”, ella responde que no, porque “solo soy una madre que sufre día a día por no poder tener a mi niño al lado mío”.

También afirmó que el citado agente de la Seguridad del Estado “tienes a muchas familias llorando, pero con la mía te has ensañado”.

No obstante, le aseguró que “no me vas a callar, mi vida no importa mientras tengas a Jonathan Torres Farrat preso. Del 30 de diciembre al 1 de enero hago ayuno en mi casa. No hay nada que celebrar, y eso te lo debo a ti. Es la primera Navidad que es papá y no la va a pasar con su bebé gracias a ti”.

Asimismo, Farrar agradeció a las familias que la han apoyado.

“Los tengo a todos en mi corazón. Gracias por no dejarme caer y si todavía sigo fuerte, eso se lo debo a ustedes. Los quiero mucho. Felices navidades NEGRAS”, concluye en su mensaje.

Bárbara Farrat fue secuestrada este 24 de diciembre por agentes de la Seguridad del Estado y liberada ese mismo día, tras movilización en las redes para exigir su liberación de inmediato.

Ella fue secuestrada al salir de su vivienda por agentes del régimen, que presuntamente intentan intimidarla para que detenga la campaña de denuncias que ha iniciado en redes sociales y medios independientes sobre las arbitrariedades de las autoridades cubanas contra los manifestantes del 11J.

Poco antes de la detención, Farrat Guillén había compartido en su muro de Facebook un emotivo mensaje, víspera de Navidad, donde expresaba su dolor por no poder abrazar a su hijo Jonathan Torres Farrat, un adolescente detenido en una cárcel de La Habana por manifestarse pacíficamente.

"Me siento la madre más infeliz del mundo porque no te tengo a ti. No tienen ningún derecho. Cada vez somos más y yo sé que pronto está pesadilla va a acabar", escribió en la red social.

Asimismo, agradeció a todas las familias que la apoyan en su causa y le dan fuerzas para exigir la liberación de su hijo, preso por participar en las protestas del 11J en Cuba.

Bárbara Farrat no ha parado de denunciar las irregularidades en los procesos contra los adolescentes cubanos detenidos el 11J, además de asegurar que ayudará a cada mujer a reclamar la liberación de su hijo.

Recién inició una huelga de hambre en protesta por la detención de más de una docena de menores.

Pero desde que su activismo escalara y ganara seguidores en redes sociales, también comenzó a enfrentar amenazas por parte de las autoridades del régimen cubano.