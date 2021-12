Insultan a Joe Biden en su llamada telefónica de Navidad

Joe Biden y su esposa Jill en la Casa Blanca Foto © Joe Biden/ Twitter

El presidente Joe Biden fue insultado durante una llamada telefónica para celebrar la Navidad por un ciudadano que empleó una frase en clave que significa "Fuck Joe Biden" (Que se jode Joe Biden").

Como es tradicional en los mandatarios estadounidenses, el pasado viernes 24 de diciembre Biden y su esposa Jill conversaron con algunas personas que llamaban a una línea especial para seguir el recorrido de Papá Noel.

La pareja se conectó a través de una videoconferencia desde la Casa Blanca con un hombre que se identificó como Jared, padre de cuatro hijos.

Tras hablar con los niños sobre los regalos que habían pedido, Biden le deseó "una maravillosa Navidad" al padre, a lo cual este le respondió: "Yo también te deseo una maravillosa Navidad, Feliz Navidad", y añadió: "Vamos, Brandon".

Esta frase aparentemente intrascendente suelen decirla los partidarios del ex presidente Donald Trump para mostrar su rechazo a Biden.

Tiene su origen en un error de un reportero de la NBC en octubre pasado, durante una entrevista al piloto de carreras Brandon Brown tras su victoria en una pista de Nascar.

El periodista quiso tapar el ruido que llegaba desde las gradas y expresó: "Y se puede oír al público coreando: '¡Vamos, Brandon!'". Pero en realidad lo que se escuchaba perfectamente eran los gritos de la multitud coreando: "¡Que se joda Joe Biden!".

Desde entonces la frase se convirtió en una especie de lema o código para los seguidores del Partido Republicano, sin necesidad de acudir al fuck you (jódete).

Al escuchar el velado insulto que le llegó en Nochebuena, Biden no perdió la compostura y permaneció impasible como si le hubieran dicho otra cosa.

"Vamos Brandon, estoy de acuerdo", respondió con una pequeña sonrisa, sin añadir más comentarios, mientras su esposa Jill soltaba una risita leve.

Aún no se sabe si el presidente se dio cuenta de la ofensa y decidió no darle mayor importancia, o si en realidad no capó el contenido del mensaje.

El video del diálogo se hizo viral en las redes sociales y muchos elogiaron al líder demócrata por reaccionar con rapidez sin perder las formas.