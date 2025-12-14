La estrategia de Marco Rubio para Cuba y Venezuela: “Si cae Maduro, caerá también el régimen cubano”

Vídeos relacionados:

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, considera que debilitar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela podría ser el golpe decisivo contra el régimen comunista cubano, según reveló un extenso reportaje del The New York Times.

Rubio, hijo de emigrantes cubanos asentados en Florida desde antes del triunfo de la revolución de 1959, ha convertido la relación Caracas–La Habana en el eje central de su política hacia América Latina.

Su teoría, expuesta tanto en público como en privado, sostiene que cortar el apoyo económico y de inteligencia de Venezuela a Cuba provocaría un colapso político en la isla.

The New York Times describe a Rubio como uno de los principales estrategas del presidente Donald Trump en la campaña de presión militar y económica contra el régimen de Maduro.

Aunque el objetivo declarado es “restaurar la democracia venezolana”, fuentes del gobierno reconocen que el político republicano busca también debilitar al castrismo.

“Su teoría del cambio implica cortar todo apoyo a Cuba. Una vez que Venezuela caiga, Cuba le seguirá”, declaró al diario Juan González, exasesor del presidente Joe Biden para América Latina.

En entrevistas previas, Rubio ha sido claro: “Todo lo que sea malo para una dictadura comunista es algo que apoyo”.

Según exasesores citados por el periódico, el senador de Florida, quien ha levantado su carrera sobre un creciente apoyo de la comunidad exiliada cubana, hablaba constantemente en el Senado y con diplomáticos sobre la necesidad de aislar al régimen de La Habana y de romper su alianza con Caracas.

La fallida revuelta militar de 2019 en Venezuela reforzó sus sospechas. Informes de inteligencia de Estados Unidos apuntaron a que agentes cubanos alertaron a Nicolás Maduro del intento de levantamiento, lo que permitió al dictador venezolano aplastarlo rápidamente.

“El único golpe es el que lleva a cabo Cuba en apoyo del dictador Maduro”, escribió entonces Rubio en redes sociales.

En los últimos meses, Washington ha intensificado sus operaciones militares en el Caribe y aumentado las sanciones a funcionarios de ambos países.

El propio Trump ha exigido por teléfono a Maduro que abandone el poder, mientras la Casa Blanca ordenó la incautación de un buque con petróleo venezolano destinado a Cuba.

Para Rubio y sus aliados republicanos, entre ellos el senador Lindsey Graham, estas medidas forman parte de una estrategia a largo plazo: “Si cae Maduro, podremos centrarnos en Cuba, uno de los regímenes más opresivos de nuestro patio trasero”, escribió Graham el viernes en X.

No obstante, expertos advierten que el régimen cubano ha sobrevivido a décadas de sanciones y aislamiento.

Apoyado por Rusia y China, el gobierno de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro sigue resistiendo, aunque cada vez con menos recursos y con un creciente descontento social dentro de la isla.

Mientras la administración Trump redobla su apuesta en Venezuela, Rubio mantiene su objetivo intacto: asfixiar económicamente a La Habana para provocar el derrumbe del castrismo.

Su mensaje es claro y directo: sin Maduro, Cuba se queda sin oxígeno, indica.