Carlos Giménez: “El pueblo venezolano estará eternamente agradecido al presidente Trump”

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez celebró públicamente las nuevas medidas anunciadas por el presidente Donald Trump contra Venezuela, incluyendo un bloqueo petrolero total y el endurecimiento de las deportaciones, y aseguró que el pueblo venezolano “estará eternamente agradecido” al mandatario estadounidense.

En una serie de publicaciones en la red social X, el legislador republicano calificó al presidente venezolano Nicolás Maduro como un “dictador narcoterrorista” y afirmó que su Gobierno y el llamado Cártel de los Soles “deben ser relegados al olvido”.

“Apoyo plenamente el bloqueo petrolero del presidente Trump y todas las operaciones militares para proteger a Estados Unidos de estos matones”, escribió Giménez.

En ese mismo mensaje, el congresista comparó un eventual colapso del gobierno de Maduro con un hecho histórico de gran magnitud: “El colapso del cártel narcoterrorista de Maduro será el equivalente en este hemisferio a la caída del Muro de Berlín”.

“Llegó la hora” y el fin de la “narcodictadura”

En otro post, Giménez compartió una publicación del propio Trump acompañada de la frase “LLEGÓ LA HORA”, reforzando su respaldo a la ofensiva política y económica de Washington contra Caracas.

Además, insistió en el mismo mensaje al escribir: “Nada puede detener lo inevitable: el fin de la narcodictadura terrorista de Nicolás Maduro en Venezuela”.

Las declaraciones del congresista llegan pocas horas después de que Trump anunciara nuevas sanciones y medidas punitivas contra el régimen venezolano.

Trump ordena bloqueo petrolero total

En un mensaje publicado este martes en su red social Truth Social, el presidente Trump anunció un bloqueo petrolero “total y completo” contra Venezuela, asegurando que el petróleo del país sudamericano estaría siendo utilizado para financiar actividades criminales.

“Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela”, afirmó Trump, quien acusó al régimen de Maduro de financiar narcoterrorismo, trata de personas, asesinatos y secuestros con recursos energéticos.

El mandatario aseguró además que Venezuela está “completamente rodeada” por fuerzas militares y advirtió que la presión se mantendrá hasta que el país devuelva a Estados Unidos “todo el petróleo, las tierras y otros activos” que, según dijo, fueron robados en el pasado. Trump reiteró que considera al Gobierno de Maduro un “régimen ilegítimo” y lo calificó como una organización terrorista extranjera.

Endurecimiento de las deportaciones

El anuncio presidencial incluye también un endurecimiento de la política migratoria, con énfasis en la deportación acelerada de inmigrantes que Trump calificó como “ilegales y criminales”. Según el mandatario, estas personas habrían sido enviadas a Estados Unidos por el Gobierno venezolano durante la administración de Joe Biden, y su devolución ya estaría ocurriendo “a un ritmo acelerado”.

Aunque Trump no precisó los mecanismos legales ni el alcance inmediato de estas medidas, el mensaje representa una nueva escalada política y retórica contra Caracas, con posibles repercusiones en los mercados energéticos, la seguridad regional y los flujos migratorios desde Sudamérica y el Caribe.

Las palabras de Carlos Giménez reflejan el respaldo de un sector del Partido Republicano a la estrategia de máxima presión de la Casa Blanca, en un contexto de alta tensión geopolítica en el hemisferio.