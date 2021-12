Gobierno de Díaz-Canel apoya agricultura en Venezuela sin tener solución para la crisis alimentaria en Cuba

El gobierno de Miguel Díaz-Canel apoya la agricultura en Venezuela con diferentes proyectos, a pesar de que es incapaz de ofrecer soluciones efectivas para la crisis alimentaria en Cuba.

La Televisión cubana indicó este lunes que hay actualmente 77 colaboradores de la Misión Agroalimentaria de Cuba en Venezuela con el objetivo de fortalecer la incorporación de nuevos espacios de producción vegetal, animal y de agro-soportes en ese país.

El discurso oficialista asegura que los cubanos en Venezuela contribuyen al "autoabastecimiento alimentario local".

La funcionaria María Luis Contreras, Presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural de Venezuela, aseguró que en el último año de trabajo han visto crecer la producción de cada uno de los rubros así como la formación de los agricultores.

Sin embargo, los expertos cubanos no han logrado revertir la crisis alimentaria en su país. En los días de cierre del 2021, los residentes en la isla apenas encuentran ofertas en los agromercados para preparar una comida decente en la fiesta de fin de año.

Los productos cárnicos tienen un precio irracional y las viandas y vegetales son incosteables para una familia con salario medio. El clásico puerco asado no se podrá saborear en lugares como Cienfuegos, donde Osvaldo Surí González, coordinador de programas del Gobierno provincial señaló hace dos semanas que "la carne de cerdo, cruda, en cantidades y en libras, no se puede vender en ningún lugar porque no existe".

En septiembre el vicepresidente Salvador Valdés Mesa afirmó que Guantánamo puede ser la primera provincia cubana en garantizar la soberanía alimentaria, pero paradójicamente señaló que para lograrlo "le falta más del ingenio de los científicos, ingenieros y productores en el cumplimiento de los compromisos de la agricultura y la ganadería".

La crisis alimentaria en Cuba se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza. El sector agropecuario no produce suficiente y el gobierno no dispone de las divisas para importar alrededor de 2.000 millones de dólares en alimentos.

Este verano, tras las protestas del 11J un agrónomo cubano criticó al Gobierno por achacarle al embargo de Estados Unidos, la responsabilidad por el desabastecimiento de alimentos que sufre el pueblo. Según indicó el experto "en Cuba el 92% de las tierras son cultivables. Daría, con una gestión medio seria, para alimentar bien a 50 o 60 millones de habitantes".