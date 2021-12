Jennifer Lopez: Repasamos sus mejores looks del 2021

Looks de Jennifer Lopez este 2021 Foto © Instagram / JLo, Chris Appleton

Jennifer Lopez es indudablemente una de los grandes protagonistas de este 2021 por su renovado romance con Ben Affleck. La noticia de su regreso acaparó los titulares de la prensa de todo el mundo y puso patas arriba el mundo del entretenimiento. Pero independientemente de estar en boca de todos por su vida amorosa, también destacó en los últimos doce meses estilísticamente hablando.

Consagrada como una de las grandes musas de las casas de diseño más importantes del mundo de la moda, la Diva del Bronx se ha vuelto a superar este año regalándonos looks icónicos que pasarán a la historia. Un gran despliegue de estilismos cargados de glamour, sensualidad y elegancia que se merecen un buen homenaje. Es por eso que hemos recopilado algunos de los mejores looks que ha lucido este 2021:

Sofisticación y elegancia para la toma de posesión de Joe Biden

La artista fue una de las invitadas a la toma de posesión de Joe Biden como presidente número 46 de Estados Unidos. Un acto en el que intérprete "This land is your land" y "America the beautiful". Para este momento histórico del que formó parte, JLo se descantó por la casa de lujo Chanel y lució un look blanco total.

Pantalón con cadenas en la cadera, blusa de cuello alto con vuelos y un maxi abrigo. Todo a juego. Complementando estas prendas blancas, lució algunas joyas y se hizo una coleta. ¡Espectacular!

Un majestuoso Dolce&Gabbana en Venecia

La ciudad italiana de Venecia ha sido el escenario estrella de Jennifer Lopez para lucirse este 2021. Uno de sus looks más icónicos de este año fue el que lució la última semana de agosto. Un modelito firmado por Dolce&Gabbana con el que se coronó como la reina del desfile que organizó la prestigiosa marca en la ciudad de los canales.

Este atuendo tan comentado estaba compuesto por un pantalón de tiro alto bordado con un estampado floral, un crop top customizado con piedras brillantes, una capa de flores verde y para rematar, una tiara en la cabeza.

Su debut con Ben Affleck en un alfombra roja

Uno de sus looks más espectaculares de este año es el vestido blanco que llevó en el Festival de Cine de Venecia, al que asistió para acompañar a su novio Ben Affleck en el estreno de su última película. Esta aparición marcó su debut como pareja en una alfombra roja después de que volvieran a darse una oportunidad en el amor este 2021.

Era obvio que su primera alfombra roja iba a ser apoteósica y para la ocasión la artista apostó por un look de infarto: un vestizado blanco con un profundo escote decorado con pedrería.

Otro espectacular Dolce&Gabbana en Venecia

En el marco del Festival de Cine de Venecia, la neoyorquina de 52 años aprovechó para pasear por los canales de la ciudad con un impresionante vestido palabra de honor y falda voluminosa de Dolce&Gabbana. Un diseño de lo más particular ya que en él está dibujado la ciudad de Venecia, por lo que no había mejor escenario para llevarlo que allí.

Una sensual 'cowgirl' en la Gala MET

Jennifer Lopez se convirtió en una sensual 'cowgirl' con un vestido de color marrón chocolate de Ralph Lauren. Además del profundo escote en V, la prenda tenía una apertura en unas de sus piernas aportando ese toque de sensualidad a su look. Complementando el vestido, llevó un abrigo de piel sintética, un sombrero y varios accesorios inspirados en la cultura americana, como indicaba el código de vestimenta de la temática de la gala de este año.

Abdominales de hierro en el estreno de "The Last Duel" en Nueva York

Jennifer Lopez acompañó a su chico al estreno de su última película "The Last Duel" en Nueva York, donde apareció en alfombra roja con un conjunto marrón de dos piezas con el que dejó a la vista su tonificado abdomen.

Una princesa de azul pastel en Los Ángeles

Para acabar el año por todo lo alto, Jennifer Lopez acompañó a su amor al estreno de "The Tender Bar" en Los Ángeles, donde que volvió a convertir en el centro de las miradas por su elección de moda. La intérprete llevó un vestido de Elie Saab de estilo princesa y de color azul pastel que le sentaba fenomenal y con el que volvió a dar una lección de estilo.

¿Cuál es tu favorito?

