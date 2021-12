Esposa de preso político del 11J: "el peor miedo que podemos tener es el de dejar a los jóvenes en el olvido"

Yeremi Salsine y su esposa Irma Rabelo Foto © Facebook Yeremi Salsine / Facebook Irma Rabelo

"Aparten un poco ese miedo, que es un miedo un poco ignorante, porque yo creo que el peor miedo que podemos tener es el de dejar a los jóvenes ahí, al olvido. En los corredores de la muerte, como digo yo. Porque sabemos que cada minuto que pasan en una prisión es un minuto de vida o muerte, porque ahí puede suceder cualquier cosa", afirmó este martes Irma Rabelo, esposa del preso político Yeremi Salsine, cuando la emprendedora y activista Saily González le pidió que mandara un mensaje a otros familiares en su misma situación.

En entrevista con González por Facebook, Rabelo contó que Salsine, de 31 años, detenido el 11 de julio mientras participaba en las protestas antigubernamentales en San Antonio de los Baños, provincia Artemisa, se encuentra en estos momento en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Se le acusa de los delitos de desacato, desorden público y atentado y la fiscalía le ha pedido 14 años de privación de libertad. "Se le realizó la vista oral y aún estamos a mes y algo esperando la sentencia firme, que no ha llegado todavía", precisó su esposa.

Rabelo refirió que ella se decidió a denunciar públicamente el caso de Salsine y a exigir su libertad cuando se percató de que por las vías del Estado no obtendría ni siquiera una respuesta a sus reclamos. "Recorrí todos los canales pertinentes y vi que no tuve una respuesta, y decidí entonces continuar. Me desboqué hasta donde se me pueda escuchar, porque no he obtenido respuesta de ningún tipo", insistió.

Su esposo, desde la cárcel, se mantiene informado de la labor que ella está haciendo para visibilizar su historia y en eso encuentra esperanzas. "Él está consciente de que es un injusticia lo que está sucediendo. Él está consciente de que es muy difícil enfrentar 14 años por algo que realmente no es así. Y para él todo es una esperanza, todo lo que yo haga; siempre y cuando sea para alzar su voz, que en estos momentos la tiene apagada, porque él está desesperado, como estamos nosotros también por acá", señaló Rabelo.

No obstante, el activismo que ha empezado a hacer no ha pasado desapercibido por los órganos represores. La esposa asegura que ya el Departamento de la Seguridad del Estado la ha amenazado con encarcelarla por ello en varias ocasiones: "se me ha dicho que puedo incurrir en un delito, que puedo ir hasta presa, que eso lo perjudica a él, pero aún así yo decidí continuar hacia delante porque no estoy haciendo nada inconstitucional".

Irma Rabelo explica que ella ha estudiado las leyes cubanas y sabe que la Constitución, aunque se viole, reconoce a los ciudadanos los derechos a expresarse y asociarse libremente con fines lícitos y pacíficos. A su entender, en la raíz del miedo de muchos familiares de presos políticos que aún no se deciden a denunciar las injusticias, están la ignorancia y la desunión.

"¿Qué más pacífico que pedir la libertad para un ser querido? No estamos haciendo nada en lo que podamos incurrir en un delito. En ningún momento se le está diciendo a las familias que se unan para destruir nada, que se unan nada más para que griten libertad", argumentó.

Por su parte, Saily González resaltó que es importante que sean los familiares de los presos políticos quienes se conviertan en los protagonistas de la causa por su liberación, con el apoyo de la sociedad civil. "No les vamos a dejar solos. Nosotros entendemos la importancia de esto y estamos dispuestos a apoyarlos pero para apoyarlos tenemos que conocerlos, y para nosotros conocerlos se tiene que denunciar. Se tiene que denunciar esta situación", sostuvo.

Finalmente, Rabelo instó a las familias que tienen miembros en la cárcel por motivos políticos a unirse unieran, quitarse "los nasobucos que tienen puestos" y gritar libertad. "Nadie más puede pedir de verdad por ellos, aunque muchos lo hacen, pero de verdad los que tenemos esa obligación y esa conciencia de abogar por esas personas, con derechos de verdad, somos nosotros los familiares, porque somos los dolientes", agregó.

El 11 de julio, según los registros de las organizaciones independientes Justicia 11J y Cubalex, más de 1300 personas fueron detenidas. De ellas, más de 700 continúan en privación de libertad y 14 son menores de edad.