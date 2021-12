Concierto de fin de año de Haila en hotel Packard costará hasta 7 mil pesos

Haila María Mompié Foto © Instagram / hailamompie

La cantante cubana Haila María Mompié ofrecerá un concierto de fin de año en el hotel Grand Packard de La Habana a un precio de hasta 7,000 pesos la entrada.

La artista se presentará este 31 de diciembre en la lujosa instalación de la cadena Iberostar, donde aquellos pocos afortunados que dispongan de esa cantidad podrán disfrutar, además del show, de una cena de gala y de la barra libre, mientras que por 4,000 pesos tendrán acceso al concierto y a la bebida que quieran.

Haila es una de las intérpretes de Cuba que en los últimos años se ha visto envuelta en la polémica por su apoyo a la dictadura, después de que durante las honras fúnebres del dictador Fidel Castro, en noviembre de 2016, declarara a la prensa oficialista que tenía "un dolor muy grande" por "lo que significa la figura de Fidel Castro para todos los cubanos" .

Mientras ella y otros artistas defensores del régimen castrista han visto recompensada su "lealtad" al gobierno con el respaldo oficial a giras y presentaciones, otros músicos no pueden trabajar en estas fechas.

Así lo denunció esta semana una pianista cubana, integrante de la orquesta femenina Son Diamantes, de Bayamo, quien relató que tras dos años sin actividad laboral debido a la pandemia, ahora tampoco puede trabajar porque el presupuesto en su provincia se gastó en conciertos de Buena Fe y Raúl Torres.

"Hace dos años no trabajamos por la pandemia, pero ahora volvió todo a su normalidad. El Centro de la Música no tiene trabajo para nosotros, pero ya pasaron Raúl Torres y Buena Fe haciendo una gira por los municipios de Granma, se llevaron el presupuesto de este año y posiblemente el del próximo. No nos pagarán los meses de noviembre, que ya es atraso, y diciembre", relató.

El grupo Buena Fe, uno de los más reconocido abanderado del régimen en el sector cultura, se ha presentado en las últimas semanas en varias provincias del país, en conciertos que han generado críticas por el alto precio de las entradas, así como por la pertinencia de realizar este tipo de actividades en medio del aumento de casos de COVID-19 en el país.

El dúo anunció para el pasado 24 de diciembre una cena concierto en el complejo turístico La Cecilia, en La Habana, a 2,000 pesos la entrada.

"Pero, ¿para quién es ese concierto? ¿Para el turista? ¿Para el negociante? ¿Para el 'mantenido' por el capitalismo? Un médico que cobra 5,000 pesos, ¿crees que pueda ir ahí con su esposa?, si sólo dos entradas son 4,000 pesos?", cuestionó un internauta en las redes sociales.

