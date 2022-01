Hermana de preso del 11J Andy García: "Llegó el doble 2 con nuevas esperanzas, con más impulso y más furia"

Familiares de Andy García Lorenzo en la cena de Nochevieja Foto © Facebook / Roxana García Lorenzo

Roxana García Lorenzo, hermana del preso político Andy García Lorenzo, quien enfrenta petición fiscal de siete años de cárcel por participar en las históricas protestas del 11J en Cuba, le dedicó un emotivo mensaje de fin de año en el que se reafirmó en su voluntad de seguir luchando por su liberación y transmitió ánimo a su hermano y familiares.

“Aún mi hermano continúa preso, pero #Llegóeldoble2 [ficha del dominó que simboliza el cambio según la letra de la canción Patria y Vida] y junto con él, nuevas fuerzas, con la fe renovada, con nuevas esperanzas, con más impulso y más furia”, dijo Roxana en un post de Facebook en el que se preguntó qué motivos de celebración habría para ella y su familia.

Asegurando que continuará siendo la voz de su hermano mientras permanezca en prisión, la joven reflexionó sobre los motivos de celebración y las expectativas que depara este nuevo año para su familia y la de los cientos de manifestantes encarcelados por el régimen cubano.

“Sí, nos falta alguien. Nos faltas Tú; y entonces... ¿Qué podremos celebrar? ¿Por qué celebraría este año 2022?”, se preguntó la miembro de una familia que no ha parado de denunciar públicamente la injusticia cometida con Andy y que se ha volcado en auxiliar a los demás presos políticos y sus familiares a través de la iniciativa solidaria "Ayuda a los valientes del 11J".

Roxana consideró que tiene motivos para celebrar la llegada del nuevo año. A pesar del panorama de represión y acoso de la Seguridad del Estado, la joven consideró que la violencia desatada por el régimen contra los cubanos que quieren un cambio, no hace más que acelerar la llegada del mismo.

“Aún en medio de la tristeza mantengo mi firmeza, mantengo mi fe porque -en medio del silencio- Dios está obrando”, consideró la activista que dedicó unos versos a su hermano, en prisión desde el mismo 11 de julio, quien resultó golpeado durante la detención y se declaró, junto a otros, en huelga de hambre.

“Yo quiero seguir riendo, aunque el llanto aquí está. Aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río, a tu amor me llevará... Es mayor el llamado de mi alma pidiendo tu libertad”, expresó.

Con decenas de cubanos condenados de manera ejemplarizante por su participación en las protestas del 11J, algunos de los cuales enfrentan penas que llegan a sobrepasar los 20 años de prisión; con más de 700 manifestantes encarcelados y centenares a la espera de juicio en sus viviendas, las Navidades de 2021 no entrañaron motivo de celebración para miles de familias y ciudadanos cubanos.

“No me callaré; sé que si fuera al revés, nadie te callaría a ti. Sé que tarde o temprano leerás estas palabras, y me quedo con la emoción que sé que sentirás. Nunca estuviste solo, nunca lo estarás”, manifestó Roxana a su hermano, prometiendo que será su voz mientras permanezca en cautiverio.

El joven, de 23 años, ha mostrado una gran determinación y valentía para denunciar los abusos y maltratos que sufren los prisioneros de conciencia, y tejer redes de apoyo entre víctimas, familiares y la sociedad civil.

“Este será el primer y último fin de año sin tu familia, privado de tu libertad”, le auguró su hermana, pidiéndole que no perdiera la fe. “Esto es como tú me dijiste a mí... situaciones en la vida que te hacen crecer. Esto es una escuela por la cual todos deberían pasar; etapas de la vida, que sí, son dolorosas, pero que te enseñan el verdadero valor de la familia, y te muestran quienes están contigo hasta el final. Me encargaré día a día de demostrarte que yo estaré siempre de primera en la lista”, afirmó.

Por último, Roxana envió todo su cariño a su hermano Andy, al que consideró su motor para la acción cívica y motivación para reafirmar su compromiso con los derechos humanos y la justicia.

“Enfrentaré todo lo que venga con mi cabeza en alto, mis ojos puestos en Dios y sabiendo que pronto todos seremos libres”, declaró.