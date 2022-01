Bárbara Farrat Guillén: ¿Por qué tanto ensañamiento y causarle tanto dolor a una madre que solo pide libertad?

Bárbara Farrat y su hijo Jonathan Torres Farrat Foto © Facebook Bárbara Farrat

La activista Bárbara Farrat Guillén, madre del adolescente Jonathan Torres Farrat detenido tras las protestas del 11J en Cuba, lamentó que el Estado cubano se ensañe con las madres de los presos políticos.

"Encontré estás fotos que me acaban de sacar las lágrimas. Esta es una vecinita mía y me dio tanto dolor ver que ya mi nieto tiene 2 meses, y no tiene una foto con su papá. ¿Por qué tanto ensañamiento, por qué causarle tanto dolor a una madre que solo pide libertad? No hay derecho, no tienen perdón", dijo del régimen cubano.

Su mensaje va acompañado de imágenes donde se ve a Jonathan en actitud tierna junto a un bebé, que no es su hijo, pues el joven de 17 años ya estaba en prisión cuando su pareja dio a luz.

La semana pasada Farrat se declaró abiertamente activista por los Derechos Humanos en Cuba. En una transmisión en directo por la red social Facebook, denunció que un agente de la Seguridad del Estado la acosa a ella y a otras mujeres cubanas que luchan por liberar a los menores de edad presos por manifestarse 11 de julio de 2021.

"Hoy me declaro activista, porque este gobierno destruye familias, este gobierno no cree en su pueblo", dijo la madre cubana horas antes de iniciar un ayuno en protesta por la detención arbitraria de su hijo.

Farrat denunció que la Seguridad del Estado no la deja vivir, pero señaló que el activismo le ha dado un motivo de lucha. "Yo no tengo nada que perder. Este gobierno no se da cuenta de que con el corazón de una madre no se juega", alertó la cubana.

El 2 de enero ella y su pareja hicieron una peregrinación hasta la iglesia de la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, para pedirle que interceda por los presos políticos en la isla y por la libertad de su hijo, quien es aún menor de edad.

“Venimos a pedir a la Virgen de las Mercedes por Jonathan Torres, que interceda por nuestros niños, por los adultos, por nuestros padres, nuestros hermanos, por los del 11J, por los del 15N”, dijo en transmisión en directo Farrat quien se mostró conmocionada.

En el primer día de este año el sacerdote cubano Kenny Fernández Delgado visitó a la familia de Jonathan Torres Farrat, para compartir con ellos “una gota de consuelo” ante el sufrimiento que padecen tras el arresto del menor.