Bárbara Farrat, madre de adolescente cubano preso el 11J, a la Seguridad del Estado: "Me declaro activista"

La cubana Bárbara Farrat Guillén, madre del adolescente Jonathan Torres Farrat detenido tras las protestas del 11J en Cuba, denunció el acoso de un agente de la Seguridad del Estado y se declaró abiertamente activista por los Derechos Humanos en Cuba.

"Hoy me declaro activista, porque este gobierno destruye familias, este gobierno no cree en su pueblo", dijo la madre cubana en una transmisión en directo en la red social Facebook.

Farrat explicó que un oficial de la Seguridad del Estado, cuyo nombre es Osmany Argüelles y se conoce como el Agente Denis, la secuestró el 24 de diciembre para una supuesta entrevista. Después de ser liberada, el hombre continúa asediándola y presionándola para que deje de transmitir en las redes sociales.

"Ayer por la noche vino a decirme que tiene una visita para que yo pueda despedirme de mi hijo. Le dije que no, que muchas gracias. Yo no quiero migajas, ni mi hijo ni ningún menor se las merece. Mi hijo no necesita una visita, mi hijo tiene que estar libre", dijo Farrat.

La cubana recordó que a partir de este 30 de diciembre hará un ayuno de 72 horas para protestar y exigir la liberación de su hijo y la de todos los menores detenidos en Cuba tras las protestas del 11J.

La madre cubana explicó que desde el 23 de diciembre no ve a Jonathan Torres Farrat y denunció que el agente Denis acosa a otras mujeres activistas como a la periodista independiente María Matienzo o a Thais Mailén Franco.

Matienzo denunció que el oficial de la Seguridad del Estado la amenazó con acusarla por difamación. "El acoso contra mujeres activistas, periodistas y ahora madres y esposas de los presos del 11J tiene sesgo de género y matices de acoso sexual", escribió la reportera independiente en Twitter.

Farrat dijo este jueves que en las redes sociales ella encontró una familia. Denunció que la Seguridad del Estado no la deja vivir, pero señaló que el activismo le ha dado un motivo de lucha y que no se detendrá.

"Yo no tengo nada que perder. Este gobierno no se da cuenta de que con el corazón de una madre no se juega", dijo conmocionada la cubana.