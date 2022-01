Padres de Jonathan Torres piden a virgen de las Mercedes interceda por liberación de los presos del 11J en Cuba

Los padres del adolescente cubano Jonathan Torres, detenido en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en La Habana, hicieron una peregrinación hasta la iglesia de la Virgen de la Merced, para pedirle que interceda por los presos políticos en la isla.

“Vinimos a pedir a la Virgen de las Mercedes por Jonathan Torres, que interceda por nuestros niños, por los adultos, por nuestros padres, nuestros hermanos, por los del 11J, por los del 15N”, dijeron en una directa de Facebook Bárbara Farrat y su esposo, Orlando Ramírez, los padres del adolescente.

Entre lágrimas, Farrat envió un mensaje al régimen cubano que mantiene detenidos a más de 600 manifestantes del 11J.

“Este dolor lo van a pagar. No encuentro paz en la casa, ni en la Iglesia de las Mercedes, ni en ningún lugar. No tienen el derecho de causarnos tanto dolor, no lo tienen”, enfatizó.

Ramírez, por su parte, afirmó que confiaban en “la Virgen de las Mercedes, que se le aparecía a los cautivos en su lugar de reclusión, y es representada en la religión afrocubana por Obatalá, que es el dueño de las cárceles”, explicó.

“Como hijo de Obatalá que soy vine vestido de negro, porque cuando Obatalá se viste de negro sale a resolver su problema”, dijo emocionado.

Asimismo, consideró que los cubanos “llevamos 63 años de prisión”, refiriéndose a los 63 años de la dictadura iniciada por Fidel Castro en 1959. “Hemos cumplido todos una injusta condena”, comentó.

“Le pedimos a Obatalá que sea tan justo como siempre ha sido, que interceda por la libertad de los cubanos”, dijo Ramírez.

Al final de la transmisión, Farrat aseguró que muchas madres cubanas que tienen a sus hijos presos sienten el mismo dolor que ella, y afirmó que su lucha será definitiva, y hasta ver a los presos políticos cubanos liberados.

“Sé de muchas madres que sienten como yo y en la unión está la fuerza”, expresó.

Jonathan es una de las 1,315 personas detenidas en Cuba por participar en las manifestaciones del 11J, según el listado de la organización jurídica independiente Cubalex. De esa cifra, más de 600 siguen en prisión, incluidos 14 menores de 18 años.

Farrat ha empleado las redes sociales para denunciar la situación de su hijo y los abusos del poder en Cuba, cuyas autoridades han iniciado una persecución en su contra que ha incluido amenazas e intimidación contra la mujer.