Gobierno de Sancti Spíritus reconoce fallos de Tarea Ordenamiento

Yudiana Afonso, coordinadora de Programas y Objetivos en el Gobierno Provincial Foto © Escambray / Vicente Brito

A un año de la puesta en marcha de la Tarea Ordenamiento, que entre otras medidas promovió la unificación monetaria en medio de una pandemia, múltiples son las insatisfacciones de la población cubana en distintas provincias, debido a la desvalorización de los salarios, la inflación en el mercado informal y el aumento de los precios de los productos de primera necesidad.

Al igual que otros funcionarios, Yudiana Afonso, coordinadora de Programas y Objetivos en el Gobierno Provincial de Sancti Spíritus ha reconocido ante la prensa oficialista local que, en este proceso, "existen cuestiones en las que no ha marchado bien y hay que continuar trabajando".

El empleo, explicó Alfonso, es una de esas cuestiones. "No hemos podido satisfacer todas las solicitudes que ha presentado la población para poder tener ingresos en su vida diaria", aseguró. De las 9,814 personas que han solicitado trabajo en el territorio, solo el 49 por ciento ha aceptado las ofertas del Estado, aunque hay municipios, como Fomento y Taguasco, que no tienen nada que ofertar, a no ser en el sector privado.

"Estamos haciendo un sistema de conciliación con todas nuestras entidades, fundamentalmente en el sector empresarial, para buscar esas fuentes de empleo, sobre todo en la Agricultura, que es donde más fuerza se necesita", señaló la funcionaria.

La segunda "cuestión" en la que alertó que las autoridades debían trabajar fue en "la calidad de las ofertas que se hacen a la población", no solo laborales. Por ejemplo, Alfonso consideró "una prioridad" la atención a los comedores del Sistema de Atención a la Familia, conocidos popularmente como "comedores comunitarios", para que "los productos que se ofertan tengan calidad y se correspondan con los precios aprobados".

Mientras, el otro desafío que identificó fue el de "seguimiento y control a los precios", debido a que algunos, a su entender, son "abusivos y especulativos".

"Se dio recientemente una reunión en todos los municipios, vamos a llevar a cabo un proceso en cada uno de los establecimientos que ofrecen servicios y venden de forma minorista, buscando la conciencia de las personas para que los precios no crezcan más allá de lo diseñado", informó.

Yudiana Alfonso comentó que en las empresas comercializadoras y de servicios la Tarea Ordenamiento ha tenido "un impacto positivo", pues sobrecumplen excesivamente sus indicadores económicos. Como ejemplo mencionó a Arquitecto de la Comunidad, Servicios Legales y Viamac. Sin embargo, reconoció que las empresas productoras se han visto afectadas: "tienen que garantizar fondos exportables porque es la forma en que pueden mejorar sus resultados".

"En el caso de los nuevos actores económicos, también ha existido afectación en los niveles de ingreso. En la provincia llegamos a tener más de 8,000 trabajadores por cuenta propia con actividades suspendidas por las restricciones sanitarias. La escasez de recursos también los limitó y decidieron cerrar. Ahora está apareciendo la posibilidad de abrir nuevos proyectos, se ha trabajado en la aprobación de las mipymes y cooperativas no agropecuarias, ya tenemos aprobadas más de 30. Eso va a ir mejorando las ofertas y garantizando el intercambio con el sector estatal", indicó.

Ante la pregunta de cómo "enderezar el retorcido camino de los precios", la funcionaria aseguró que la inflación es una problemática que se resuelve por dos vías: importando recursos o produciendo nacionalmente. "La primera no se puede tomar porque, como decía el Ministro de Economía, no tenemos dinero para comprar. La solución es producir nacionalmente", puntualizó.

Acerca de la posibilidad de que la pérdida de poder adquisitivo del salario se resuelva con un incremento de los salarios, Alfonso dijo que "de forma oficial en el Gobierno no tenemos indicaciones sobre el tema".

"Y, aunque se ha buscado un nivel de productos que se llevan al mercado de moneda nacional, sobre todo pollo, aceite y aseo, hoy no satisface tampoco las necesidades de la población", declaró.

Asimismo, admitió que la ausencia de un mercado formal donde las personas puedan adquirir divisas, estas acaban comercializándose en el mercado negro. "Para eso también se ha diseñado una estrategia de enfrentamiento, pero se ha generado un incremento de la compra del MLC y eso ha disparado el precio de los productos de esa oferta", sostuvo. No obstante, precisó que no hay "indicaciones" sobre una posible venta de dólares a la población en las casas de cambio estatales.

A su juicio, en estos momentos el país debe apostar por "seguir ejerciendo el control" en cada una de sus entidades, incrementar los niveles productivos de forma sostenida, y buscar nuevos productos que se incorporen al mercado para responder a las necesidades principales de la sociedad. "Independientemente de que el mercado en MLC (Moneda Libremente Convertible) tenga una garantía por lo que representa como fuente de financiamiento, es necesario también mantener un respaldo de productos en los mercados en moneda nacional para que quien no reciba MLC pueda recibir un nivel de estos", agregó.

"El proceso se llevó a cabo para ordenar. Hoy el alza de los precios no solamente es por la Tarea Ordenamiento, han incidido varios factores. El desordenamiento no ha sido producto de lo que se diseñó en la Tarea Ordenamiento. La Tarea Ordenamiento ha traído como resultado ordenar algunas cuestiones que durante los años anteriores se venían haciendo con algunas irregularidades", argumentó.