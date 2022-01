Detenida enfermera Welsy Cruz cuando se dirigía al Tribunal para acompañar a familiares de presos del 11J en Holguín

Welsy Cruz Foto © Facebook / Welsy Cruz

La enfermera y activista cubana Welsy Cruz fue detenida por fuerzas represivas del régimen cuando se dirigía al Tribunal Popular Provincial de Holguín para acompañar, en las afueras del órgano de justicia, a los familiares de los presos del 11J que serán juzgados desde este martes y hasta el 15 de enero.

Cruz caminaba por la calle Garayalde de la ciudad de los parques cuando una voz le ordenó que se detuviera y le preguntó hacia dónde se dirigía. En el momento en que fue interceptada, la enfermera hablaba por teléfono con CiberCuba.

Welsy respondió al presunto oficial que como ciudadana le asistía el derecho de caminar libremente por las calles de su país y le añadió que su intención era llegar al Tribunal.

El interlocutor le dijo que ella no podía estar allí porque no era familiar de los acusados. “Apaga el teléfono”, le ordenó. Seguidamente, se escuchó un forcejeo y a la activista decir “no me quites el teléfono”.

A partir de ese momento, CiberCuba perdió el contacto con Welsy. Tampoco se ha podido precisar si la detención fue hecha por un oficial de la Seguridad del Estado o por la policía.

Se trata del primer arresto de una ciudadana cubana por intentar acercarse a un Tribunal donde sesionan los juicios a manifestantes del 11J en Holguín.

Welsy Cruz ha estado bajo vigilancia y acoso por parte de las fuerzas represivas cubano tras denunciar el colapso sanitario agravado por la pandemia este verano.

Recientemente fue amenazada con prisión por manifestar su intención de marchar el 15N contra la violencia y por la liberación de los presos políticos.

Los juicios a quienes participaron en las multitudinarias protestas antigubernamentales del 11J se han caracterizado por una fuerte presencia policial dentro y fuera de los tribunales y la prohibición a los familiares de los manifestantes a presenciar el proceso judicial, permitiendo solo uno por acusado.

El resto debe mantenerse de pie durante largas jornadas en las afueras de la sala penal bajo una fuerte vigilancia de agentes de uniformados y de civil y de cámaras de seguridad, como el caso de los procesos en Santa Clara este lunes.

Familiares en Santiago de Cuba, Artemisa y La Habana han denunciado también la presencia de testigos falsos y testimonios improvisados.

De acuerdo con declaraciones a las que CiberCuba ha tenido acceso, lo mismo ha sucedido en Holguín, donde se celebran juicios por sedición del 11 al 15 de enero, y se estarán juzgando a 21 cubanos con peticiones fiscales de hasta 30 años de privación de libertad.

El gobierno de Estados Unidos, por su parte, se ha pronunciado en contra de la farsa judicial del 11J en Cuba.