Madre del fotógrafo Anyelo Troya: Las autoridades cubanas impiden que mi hijo viaje por estudios a México

El fotógrafo cubano Anyelo Troya Foto © Facebook / Raisa Gonzalez Cantillo

La madre del joven fotógrafo cubano Anyelo Troya, autor de las imágenes grabadas en Cuba para el videoclip de Patria y Vida, denunció la injusticia que cometen las autoridades al retener a su hijo en el país, sin permitirle viajar a México, donde obtuvo una beca de estudios.

“Tengo a mi hijo, Anyelo Troya, artista audiovisual, con causa injusta esperando para poder ir a México, al curso que se ganó y aún no me da respuesta nadie”, protestó este lunes Raisa González Cantillo en sus redes sociales.

Anyelo, quien se encuentra bajo régimen de prisión domiciliaria por el presunto delito de desorden público, resultó detenido por salir a filmar las históricas protestas del 11J en La Habana y liberado a finales de julio luego de haber sido condenado a un año de prisión en juicio sumario sin derecho a abogado defensor.

A principios de septiembre, el fotógrafo fue citado por el Tribunal Provincial Popular de La Habana para instruirle sobre las obligaciones y restricciones que se habían dispuesto en su caso.

"Todo fue para confirmar las mismas mentiras que desde el principio me dicen dondequiera que me dirijo. Solo sé que estoy en un puro nervio cada vez que tengo que dirigirme a ellos. Cuánto dolor siento", dijo su madre sobre la citación en un post de Facebook publicado en octubre.

Ahora, González Cantillo denuncia que las autoridades siguen dando largas y evasivas a las consultas que realiza la familia sobre la situación de Anyelo.

“Como siempre, [me piden] que haga carta. Ya la presenté y aún sin respuesta. Solo [me dicen] que está en proceso”, indicó la madre del fotógrafo, indignada por la arbitrariedad de las autoridades en el caso de su hijo.

“¿Hasta cuándo hay que seguir con tantas mentiras y peloteo? Le pido a Dios que me guíe el camino que tengo que seguir para poder dar el permiso y realizar los trámites, ya que [mi hijo] está limitado por una causa injusta, por la que además le han puesto una multa”, expresó.

En la denuncia de octubre, González Cantillo insistió en la perversidad que supone la represión que ejerce la Seguridad del Estado contra su hijo por el simple hecho de haber colaborado como profesional en la grabación del videoclip de Patria y Vida.

"No es suficiente con que le hayan impuesto sin razón alguna una multa de 14,150 pesos cubanos, [sino que además] le limitan su movimiento dentro y fuera del país", escribió la madre del fotógrafo tres meses atrás.

Por su parte, el propio Anyelo expuso su estado de ánimo al encontrarse castigado injustamente por las autoridades. “Espero en Dios que este gobierno cubano me deje ir a estudiar, ya que el arte no es un delito, me gané una beca en México y no me dejan ir”, escribió el joven en noviembre en Facebook.

Asimismo, denunció el acoso permanente de la policía contra él y su familia, en represalia por su oposición al régimen de la isla y su participación en los sucesos del 11J como fotógrafo que salió a documentar las protestas.

“Seguiré creando, me niegan la salida a mis estudios en México, todo ha sido sin legalidad. Mis 2 años de estudios negados”, se quejó, dolido por ver cómo los represores le niegan su libertad de movimiento y la posibilidad de progresar como profesional.

Además, denunció el boicot por razones políticas que ejerce el régimen cubano sobre su trabajo como fotógrafo y realizador audiovisual, al impedirle colaborar en Cuba con profesionales extranjeros en un proyecto sobre artistas del mundo de la moda y la alta costura.

“¡Todo por hacer arte!”, lamentó el joven en diciembre, compartiendo una captura de pantalla de un chat en el cual alguien del equipo extranjero de realización que pensaba contratarlo le explica las razones esgrimidas por las autoridades para impedirle su participación en el proyecto: “Cuestiones políticas. Eso ya me lo dejaron claro”, le contestaron.