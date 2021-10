Madre del fotógrafo Anyelo Troya: Pregunto a Dios las razones de todas las injusticias hacia mi hijo

Anyelo Troya Foto © Facebook / Raisa González Cantillo

La madre del joven fotógrafo cubano Anyelo Troya, detenido el 11 de julio por filmar las protestas, dijo que pregunta todos los días a Dios "las razones de todas las injusticias hacia mi hijo".

"No es suficiente con que le hayan impuesto sin razón alguna una multa de 14 150 pesos cubanos, le limitan su movimiento dentro y fuera del país", escribió Raisa González Cantillo.

La madre del fotógrafo contó que su hijo había recibido una beca para estudiar fotografía fuera del país, y no ha podido tramitarla porque no le permiten salir del país a pesar de no haber cometido ningún delito.

"Tampoco le dan permiso de trabajo, para poder salir de casa a trabajar. Dios mío, ¿hasta cuándo será esto?", denunció Raisa.

Anyelo, encargado de filmar los fragmentos del videoclip de Patria y Vida que se hicieron en La Habana, fue liberado a finales de julio, luego de haber sido condenado a un año de prisión en juicio sumario sin derecho a abogado defensor.

A principios de septiembre, el fotógrafo fue citado este lunes por el Tribunal Provincial Popular de La Habana para instruirle sobre "las obligaciones y restricciones que se han dispuesto" en su caso. El joven está bajo el régimen de prisión domiciliaria por el presunto delito de "desorden público".

"Todo fue para confirmar las mismas mentiras que desde el principio me dicen dondequiera que me dirijo. Solo sé que estoy en un puro nervio cada vez que tengo que dirigirme a ellos. Cuánto dolor siento", dijo su madre sobre la citación.