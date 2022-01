Denuncian venta en MLC de carne de cerdo importada desde Brasil

Venta en MLC de carne de cerdo importada desde Brasil. Foto © Twitter/Miguel Alejandro Hayes/TripAdvisor La Puntilla

El ensayista cubano Miguel Alejandro Hayes denuncia la venta de carne de cerdo importada desde Brasil en tiendas estatales por Moneda Libremente Convertible (MLC) en La Habana.

“Importar carne de cerdo de Brasil para vender en MLC. ¿El proyecto de la continuidad? Es que de ahí no salen, y ya esto es tocar fondo (otro fondo más abajo)”, expone en su cuenta de Twitter el editor del blog La Trinchera y del podcast El Solar, en los que analiza la realidad cubana desde las herramientas de la economía política.

También en otro mensaje Hayes refiere que la venta de la carne de cerdo importada desde Brasil la documentó en el Centro Comercial La Puntilla, de Miramar.

Tras las publicaciones de Hayes, un usuario comentó que “es el mejor negocios que hay, para ellos [gobierno], claro”.

“Comprar a cinco y vender a diez en moneda dura. Márgenes de ganancia elevados en MLC. Gastos de salarios, electricidad, transporte en CUP (24 x 1), etc... No tienen a nadie haciendo competencia”, añade, además el internauta a la denuncia de Hayes, quien pone el acento en un tema sensible para los residentes de la isla, donde a finales de 2021 la carne de cerdo dejó de ser el principal producto cárnico que se consume en la isla.

No pocos cubanos, este fin de año que pasó tuvieron que preparar sus cenas alejados de la tradición gastronómica de la isla y usar pollo congelado, carne de res y hasta pescado como ingredientes para el plato principal de la última cena de 2021.

A finales de diciembre último trascendió que en Santiago de Cuba el Estado no disponía de carne de cerdo para venderle a la población este último fin de año.

William Hernández, coordinador de programas y objetivos del gobierno de esa provincia aseguró ante la televisión local que “el Estado no tiene puercos, pero hemos coordinado con varios productores que sí tienen y que van a venir a venderlos vivos y al corte. El día 30 en la avenida Victoriano Garzón se pondrán carpas para vender carne de res a 100 pesos y la carne de cerdo hasta 160".

También en Cienfuegos se presentó el mismo panorama, cuando el funcionario del gobierno Osvaldo Surí González aseguró ante las cámaras del Telecentro Perlavisión que “la carne de cerdo, cruda, en cantidades y en libras, no se puede vender en ningún lugar porque no existe. No existe. No existe en la provincia”.

Surí González explicó que en los puntos de feria que se habilitarían en la provincia no iba a haber “nada de este tema y, por tanto, "no hay que desesperarse por eso ni hacer cola".

"No hay que hacer cola, ni hay que hacer turnos, ni hay que hacer listado en ninguna casilla de Cienfuegos. Ni hay que anotarse en ninguna casilla", advirtió.

Como alternativa a la anhelada carne de cerdo, cotizada hasta en 500 pesos la libra en varias localidades del país, el funcionario ofreció vender de manera "liberada controlada" carne de res limpia a grupos específicos del municipio cabecera, gracias a "la bondad y la disposición de varios productores" del territorio.

Según análisis del economista Pedro Monreal, la escasez de la carne de cerdo en los mercados cubanos se debe a una profunda crisis productiva del sector estatal.

"La carne de cerdo es el principal producto cárnico nacional, 62,4% es estatal y 36,6% privada. En enero - septiembre 2021, el sector estatal solamente produjo 56,5% del nivel del periodo similar de 2020", señaló Monreal.

El economista, quien basó su análisis en los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de Cuba, señaló un decrecimiento significativo al comparar los datos de 2021 con igual etapa del año anterior, en el que ya se advertía un sustancial decrecimiento en la producción cárnica porcina de la isla.

El economista cubano asegura, además, que "la producción 'estrella' de la ganadería cubana -carne porcina- entró en crisis en 2018, después de alcanzar un 'pico' en 2017. Entre ese 'pico' y 2019 la contracción fue de 11,5%, pero ya en 2020 se producía casi 36% menos carne de cerdo que en 2017".