Familiares de presa por 11J denuncian falta de agua y luz en cárcel para mujeres en Matanzas

Lázara Karenia González Fernández y el momento de su violento arresto el 11 de julio pasado Foto © Facebook/ Kirenia Wilhelm Benitez

La activista cubana Kenia Chirino, hermana de la manifestante del 11J Lázara Karenia González Fernández, denunció que la prisión provincial de Matanzas donde esta se encuentra recluida no cuenta con servicios eléctricos ni agua desde hace tres días.

Desde el perfil de Twitter "Todos somos Karenia", se informó sobre la situación del recinto penal. “Hacemos responsable al régimen de Canel cualquier cosa que pase a Karenia, ella es inocente y ustedes lo saben, libertad inmediata”, exigió la publicación.

En respuesta al post, varios internautas reclamaron justicia para la opositora cubana de 28 años, quien además, durante su arresto el 11 de julio en la ciudad de Cárdenas, fue víctima de golpes y llaves asfixiantes por parte de tres efectivos de las tropas especiales de las Fuerzas Armadas conocidas como "boinas rojas".

En una entrevista con ADN Cuba el año pasado, las hermanas de Lázara Karenia explicaron que su participación en la manifestación fue sin violencia y que incluso existen testimonios y videos que prueban su inocencia. “Se unió a las protestas en la calle Real, la principal de Cárdenas, y estuvo frente al Partido Comunista, manifestándose pacíficamente, con su motorcito eléctrico en la mano. Solo hizo escuchar su voz, no agredió ni tiró nada con sus manos, que siempre estuvieron ocupadas”, contaron Kenia Chirino y Kirenia Suárez.

También relataron que, gracias a una joven que estuvo junto a su hermana en la cárcel, supieron sobre su delicada situación de salud pues durante los primeros días de su detención; tenía “los ganglios del cuello muy inflamados, hematomas, y no pudo tomar agua ni ingerir alimentos hasta el quinto día” de estar presa, además de padecer de ataques de ansiedad y depresión.

Chirino narró que a Lázara Karenia “le oprimieron el cuello con la punta de una tonfa. Luego, no le dieron derecho a llamadas, no tuvimos fe de vida suya hasta el día 19 de julio, cuando su abogado pudo ir a la prisión”. A la madre de la joven le decían que no podían informarle nada porque todo era confidencial.

Cuando finalmente pudo encontrar a su hija y visitarla en la cárcel, los agentes de la Seguridad del Estado interrogaron a la señora durante horas y la retuvieron en una celda durante ocho días. Señaló Chirino que su madre fue operada recientemente de un tumor en la cabeza, por lo que en ocasiones convulsiona, padece hipertensión y además es “bipolar”.

Según afirmó, tras liberarla de la cárcel, no le permitieron visitar durante varios días a Lázara Karenia ni enviarle productos de aseo. “Mi madre quedó desamparada, porque no tenemos más familia que nos ayude. Desgraciadamente todo el mundo tiene miedo. La familia se ha apartado y se limitan a preguntar, no pueden llevar ni un jabón a la cárcel”, comentó y explicó que solo tienen a “una vecina y una buena amiga que le están dando vueltas”.

Por su parte, Kirenia Suárez refirió que en el expediente de su hermana se consigna solamente el delito de desorden público. Sin embargo, también investigan un falso cargo de agresión a una oficial, la cual dice que la joven manifestante la abofeteó.

“La reto a ella que lo demuestre. Tenemos testimonios de personas que estaban en el lugar, videos donde se ve a mi hermana protestando de manera pacífica y el nivel de violencia de esta oficial y otros contra ella”, confirmó.

En la prisión de Matanzas se encuentra recluida también la Dama de Blanco más joven de Cuba, Sissi Abascal. Su madre, Ania Zamora, denunció que la opositora "pasó el fin de año trancada, posiblemente sin alimentación, porque todos sabemos el problema con la alimentación que hay en la calle, imaginen ustedes en las prisiones”.

La semana pasada activistas cubanos iniciaron una campaña en redes sociales para solicitar a las sedes diplomáticas de la Unión Europea que entren a las cárceles cubanas y revisen la situación de salud de decenas de presos.

La influencer Saily González dijo que en las prisiones de Cuba hay varias personas en huelga de hambre, y destacó el caso del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, y de varios manifestantes detenidos en Holguín que se declararon en protesta tras haber sido sometidos a un juicio sin garantías con peticiones fiscales de hasta 30 años. También en Matanzas, el joven Chadrián Vila se niega a recibir alimentos y ha sido víctima de torturas por parte de los oficiales del recinto penal donde se encuentra recluido.