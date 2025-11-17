Viejos conocidos: Díaz y Alayo enfrentarán a Partain y Benesh en el Mundial de voleibol de playa

Vídeos relacionados:
La fase de grupos del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Adelaida 2025 llegó a su fin y la dupla cubana de Jorge Luis Alayo y Noslen Díaz ya conoce a sus rivales en la primera ronda de eliminación directa: los estadounidenses Miles Partain y Andy Benesh, uno de los binomios más tácticos y difíciles del circuito mundial.
En el análisis publicado por CubanSp1ke en la red social Facebook, el cruce no deja margen para el error: comienza la muerte súbita, donde una derrota significa despedirse del Mundial, aunque Alayo y Díaz hayan avanzado como líderes invictos del grupo F, repitiendo la actuación que ya habían logrado en el pasado Mundial de México.
Sin embargo, este nuevo enfrentamiento reaviva los fantasmas de los playoffs, instancia que históricamente se les ha complicado.
Un cruce duro: Estados Unidos, un rival históricamente complicado
Los estadounidenses no llegan en su mejor momento competitivo, pero eso no los hace menos peligrosos. El sistema de juego norteamericano —tanto en sala como en la arena— ha sido tradicionalmente un obstáculo para Cuba, y Partain/Benesh conocen bien cómo desestabilizar a sus rivales desde el saque y la táctica.
Aun así, los cubanos cuentan con un precedente alentador: En los Juegos Olímpicos de París 2024, Díaz y Alayo vencieron 2-0 a esta misma dupla, remontando desde atrás en los dos parciales.
Ese antecedente demuestra que saben cómo jugarles y cómo ganarles, aunque ahora la presión sea mayor.
“Contra Estados Unidos hay que jugar fino. Son duplas que no permiten errores”, advirtió CubanSp1ke, que sigue de cerca al equipo cubano.
Un rival que también llega con sombras
Partain y Benesh no atraviesan su mejor etapa. Tras un brillante 2023, su rendimiento se ha estancado y su mejor resultado este año ha sido un quinto lugar en Ostrava. Históricamente, el cara a cara entre ambos dúos favorece a los estadounidenses: 3-1.
El duelo está programado para este 18 de noviembre, a las 6:30 a.m. hora de Cuba, luego de un cambio de última hora por los organizadores.
