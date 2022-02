Familia de Miami pide ayuda para cubano herido de gravedad en accidente de tránsito en Guatemala

Foto © Collage YouTube/screenshot-AmericaTevé

Familiares de Jorge Osmany Machado, un cubano de 21 años herido de gravedad en un accidente de tránsito en Guatemala en el que murieron dos ciudadanos de la isla y otros cinco quedaron heridos, pidieron ayuda de la comunidad para hacer frente a los gastos del hospital en que está ingresado.

“Eran siete en el mismo carro. Fue a las cinco y media de la mañana en Chiquimula, Guatemala. Mi sobrino venía delante. Dos cubanos murieron y otros cinco están en diferentes clínicas en Guatemala”, dijo en declaraciones a America Noticias Dayamy Cuevas, tía de Osmany.

Cuevas, quien reside en Miami Beach y se desplazó de inmediato a la nación centroamericana junto a otra tía para socorrer a su familiar, precisó que su sobrino “fue uno de los que más mal quedó”, porque los bomberos tuvieron que “picar el carro” para poder sacarlo.

“Económicamente estamos viviendo con lo que trajimos, con lo que nos va quedando, con lo que nos han ido mandando, que no ha sido mucho. El hospital hay que pagarlo día a día y si no se me muere. Si no lo pago se me va a morir porque todo es muy caro y está en terapia intensiva”, acotó.

“Yo no voy a dejar que se me muera”, subrayó la mujer, que suplicó que la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar interceda para que el joven sea atendido en el sur de Florida.

“Pido a la congresista María Elvira Salazar que me dé una visa humanitaria para poderme llevar a mi sobrino de aquí, por favor, que es un niño bueno, tiene 21 años, quiero que me lo ayuden. Es un crimen que me lo regresen para atrás en las condiciones en que él está”, añadió la mujer, que reiteró que regresarlo sería "un crimen" luego de haber hecho una travesía tan difícil.

“No nos hemos quedado en ningún lugar. Estamos en el hospital desde que llegamos. No lo hemos dejado solo. Sus padres están en Cuba. Lo que queremos es que nos ayuden. Estamos desesperadas y no conocemos el país. Nunca habíamos venido aquí. Como tías al fin estamos desesperadas”, concluyó la Dayamy entre lágrimas.

La oficina de la congresista republicana María Elvira Salazar indicó al citado medio que se mantienen monitoreando el caso y que han atendido a los familiares.