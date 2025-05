Corte reabre casos cerrados de cubanos con I-220A en EE. UU.: Abogada alerta sobre riesgos de deportación

La abogada de inmigración Crisceidi Díaz denunció en TikTok que autoridades de inmigración están reabriendo casos de inmigrantes cubanos con I-220A que ya habían sido cerrados, incluso de manera definitiva.

Díaz relató el caso reciente de una clienta en Miami, cuya audiencia había sido cerrada de forma definitiva. Sin embargo, tras una cita rutinaria con ICE en Miramar, su caso fue reabierto y ya tiene una nueva fecha de corte asignada para agosto de este año.

“Esto está pasando demasiado continuo. Le está sucediendo a casi todos los que tienen I-220A y todavía tienen cita con ICE”, alertó la abogada.

Riesgo de deportación automática

La letrada subrayó que estos cambios pueden ocurrir sin previo aviso y que muchos inmigrantes no están enterados de que sus casos han sido reactivados. Si no asisten a las nuevas audiencias, se emite automáticamente una orden de deportación en ausencia.

“Deben revisar el sistema de la corte, aunque diga que la información no está disponible. Eso no es lo mismo que el caso no exista”, explicó Díaz.

Además, aclaró la diferencia entre los mensajes comunes en el sistema: “case information unavailable” no implica que no haya un caso activo, mientras que “no case found” sí indica que no hay un expediente abierto bajo ese número de extranjero.

También enfatizó que todas las personas con I-220A deben mantener su dirección actualizada con la corte, aunque su caso esté cerrado o no aparezca en el sistema.

“Tarde o temprano lo van a poner en corte y necesita saberlo para estar presente. Esto puede traer graves consecuencias”, advirtió a quienes no actualicen los datos requeridos por las autoridades.

Contexto legal: Un fallo reciente genera confusión

Estas alertas ocurren apenas una semana después de un fallo emitido por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), relacionado con el caso Matter of Q. Li, que involucra a una inmigrante china pero cuyas implicaciones podrían extenderse a inmigrantes cubanos con I-220A.

El abogado Mayron Gallardo explicó que, aunque el caso no menciona directamente a Cuba, refuerza los litigios actuales contra el Departamento de Seguridad Nacional por el mal procesamiento de ciertos inmigrantes, lo cual podría, en el futuro, beneficiar a quienes fueron liberados sin un parole formal.

Sin embargo, Gallardo fue enfático: el fallo no otorga residencia automática ni garantiza parole para los cubanos con I-220A. Aunque representa una posible vía de esperanza a largo plazo, no es una solución inmediata ni generalizada.

Recomendación clave: consultar con abogados

Tanto Díaz como Gallardo coinciden en que cada caso migratorio es único. Por ello, recomiendan consultar con abogados especializados y no dejarse llevar por interpretaciones en redes sociales o rumores sin fundamento.

“La vigilancia y actualización constante del estado de su caso puede marcar la diferencia entre continuar un proceso legal o recibir una orden de deportación sin siquiera saberlo”, concluyó Crisceidi Díaz.

