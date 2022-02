Periodista oficialista afirma que músicos españoles que cancelaron Festival de San Remo son desconocidos

Bárbara Betancourt en la Mesa Redondo de la TVC. Foto © Captura/Mesa Redonda

La periodista oficialista cubana Bárbara Betancourt aseguró que los músicos españoles Andy Morales, Lucas González y Alex Ubago son casi desconocidos y que gozan de poca popularidad, tras conocerse su decisión de no asistir al Festival San Remo Music Awards en Cuba, organizado por Lis Cuesta Peraza, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel.

En el programa radial Chapeando Bajito de este jueves, que reseña el portal oficialista Cubadebate, la Directora de Política Informativa de la TVC y Analista de Temas Internacionales consideró que los artistas españoles tienen escaso público y menor popularidad, además de que son “casi desconocidos hoy”, para demeritar su postura de no participar en un evento que intenta lavar la cara del régimen, que mantiene en cárceles a centenares de presos políticos, incluidos menores de edad, por manifestarse pacíficamente el 11J.

En el programa de Radio Rebelde, en el que participan también los periodistas Arleen Rodríguez Derivet y Reinier Duardo, dijeron que los artistas españoles se vieron obligador a hacer “los dos mea culpa publicados en las redes”, porque “los apretaron” y “fueron amenazadas con linchamiento mediático”.

También se refirieron que los artistas explicaron lo mismo para declinar las invitaciones hechas por el Ministerio de Cultura de la isla, donde la esposa de Díaz-Canel se encarga de organizar este festival.

Asimismo, Duardo en su análisis recurrió a la trillada comparación con Estados Unidos, al referir el dúo Andy y Lucas ya estuvo antes en Cuba y que en esa ocasión “no dijo lo que ahora suena como un dictado”.

También, apuntó que “no se entiende cómo Andy dice que no pueden cantar en un país donde hay menores presos, repitiendo falsas matrices de la guerra contra Cuba, y van a cantar en Miami, territorio de EE.UU., el país que posiblemente tiene más presos menores de edad en el mundo”.

Además dijeron que el boicot al festival se conecta a “la ofensiva de la ultra derecha española, que están tratando de Miamizar a España para cerrarle todos los caminos de la recuperación económica a Cuba”.

Al finalizar el programa, en el que recordaron que este jueves se cumplen 60 años de embargo de Estados Unidos a Cuba, no perdieron la ocasión de responsabilizarlo también del fracaso de la organización del Festival de San Remo, al referir que “el bloqueo es también cultural. El genocidio es, además, contra el alma de la nación”.

Los organizadores del festival italiano, que por primera vez tendrá lugar en Cuba, habían informado el 27 de enero último la asistencia de los cantantes españoles Alex Ubago, Carlos Torres y Andy y Lucas, así como del mexicano Kalimba.

No obstante, este miércoles trascendió que los artistas españoles y el músico mexicano Kalimba declinaron su participación en el evento musical de la isla.

"Lógicamente Andy y Lucas no apoyan ningún régimen dictatorial, ni gente que mete niños presos, ni un pueblo que pasa hambre. Nosotros no vamos a ir, no vamos a ir. Y no nos estamos quebrando como dicen algunas noticias por la presión mediática ni mucho menos. Quien diga eso es que no me conoce", aseguró Lucas González en un video que difundió por Facebook e Instagram.

Tras esa primera cancelación, Alex Ubago dijo que tampoco iría y que su decisión de no viajar a Cuba la tomó luego de “tener toda la información sobre la organización del evento y dada la situación que está viviendo el país”.

“En el momento en que hemos sabido que en realidad estábamos siendo contratados por el régimen hemos decidido no realizar esta actuación”, afirmó el músico.

Por su parte, el músico mexicano Kalimba expuso que su sueño de cantar en la tierra de su padre “no es más grande que mi deseo de ver a mis hermanos cubanos vivir con los derechos propios”.

Además de estos músicos, no participaran en el evento la cantante cubana Arlenys Rodríguez Lazo y la rapera Telmary Díaz, directora de la agrupación Habana Sana.

Este jueves se conoció que el cantante español Carlos Torres tampoco participará en el Festival San Remo en La Habana.

"Llevo como una semana recibiendo mensajes por las redes sociales y yo me preguntaba '¿qué está pasando?'", relató el artista en un video en su perfil de Facebook. "Desde ya decido que no voy a ir a este festival, me da mucha pena porque tenía muchas ganas de ir a Cuba a cantar porque sé que hay muchos seguidores que les gusta mi música", dijo el semifinalista de La Voz España.

Estas cancelaciones han ocurrido tras el inicio de una campaña en redes sociales, principalmente en Twitter, promovida por activistas y defensores de derechos humanos, quienes alegan que este festival es una cortina de humo del régimen para esconder la brutal represión tras las protestas de julio de 2021, y dar otra imagen del país para atraer turismo a la isla.

Actualmente, en Cuba quedan más de 700 personas tras las rejas por su participación en el estallido social, además de otras 790 que ya han sido procesadas.