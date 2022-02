Bárbara Farrat, madre de preso del 11 J, denuncia un intento de robo de su teléfono

La activista cubana Bárbara Farrat, madre del preso político del 11 de julio, Jonathan Torres Farrat, denunció un intento de robo de su teléfono móvil en la propia calle en que vive en La Habana.

El hecho ocurrió en la noche del jueves, cuando la activista iba a comprar una caja de cigarros y llevaba su teléfono móvil en las manos.

"Dos mujeres supuestamente me iban a robar el teléfono", dijo Farrat y mostró los arañazos que le hicieron las desconocidas al atacarla en plena calle.

"No lograron quitarme el móvil, por cierto. Estoy transmitiendo a través de mí teléfono, porque yo soy chiquitica, pero me sé defender", dijo. "No me pueden quitar el arma con la que yo denuncio", comentó la madre cubana.

Los teléfonos móviles son una herramienta de trabajo indispensable para los activistas cubanos, porque con estos equipos pueden transmitir al mundo lo que ocurre en Cuba y denunciar la represión del Estado que sufren las personas residentes en la isla con ideas contrarias al régimen.

Algunos activistas cubanos se han visto involucrados en trifulcas inesperadas en la calle. Recientemente, por ejemplo, Nedel García, padre del preso político del 11J Andy García Lorenzo, fue apuñalado tras discutir con otra persona que calificó de delincuente a su hijo.

En abril de 2021, una cosa similar le ocurrió al rapero cubano Maykel Osorbo. El músico denunció que fue agredido por dos presuntos agentes de la Seguridad del Estado, que se hicieron pasar por Abakuás y justificaron una pelea en plena calle, como un ajuste de cuentas religioso. Le partieron el tabique de la nariz a golpes.

"Cada vez que me des golpe me vas a hacer más fuerte y la gente está mirando esto", dijo Osorbo. "Necesitamos un cambio ya. ¡Esto es Patria y Vida!", indicó el rapero poco tiempo antes de ser apresado por la Seguridad del Estado y trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde se encuentra en estado de salud delicado.

Bárbara Farrat denuncia activamente en las redes sociales las arbitrariedades del Estado cubano. Desde que su hijo entró en prisión por manifestarse el 11J en La Habana, la activista dijo que el objetivo de su vida está centrado en lograr la libertad de los presos políticos en Cuba, en particular la de los menores de edad.