Israel Rojas carga contra Alexis Valdés: No te hagas el lobo que no te queda bien

El cantante Israel Rojas, firme defensor del régimen cubano, cargó contra Alexis Valdés por un video de una antigua entrevista suya que el humorista compartió en sus redes sociales.

Alexis posteó en su cuenta de Instagram un fragmento de su programa Esta noche tonight de hace 10 años, al que asistió de invitado el dúo Buena Fe, que se presentaba por aquellos días en Miami.

"Esas veces que uno como entrevistador, tira una bola rápida difícil de batear. Hoy la entrevista sería bien diferente. Bueno, hoy no creo que vendrían a cantar a Miami", comentó Alexis junto al video.

Al director del dúo Buena Fe no le gustó que Alexis le recordara su visita a Miami, lo llamó "Gatica de María Ramos" y le sugirió que siga dedicándose al humor y deje de meterse en otros temas.

En una publicación en su muro de Facebook, Israel aseguró que no tiene nada contra el comediante, y reconoció que sus personajes lo han hecho reír.

"Hoy lo veo posando de agresivo, como de seguro no sería de tenerme de frente, (porque esencialmente creo que debe conservar el sentido común) y pienso: Este señor, al que hemos visto hacer grandes papeles en la escena, se suma a la camada que intenta morderme. No te hagas el lobo. No te queda bien", dijo.

El cantante le deseó al humorista toda la felicidad que "su capacidad de vender humo infecundo pueda albergar", y aseguró que siempre defenderá que Alexis pueda volver a actuar en Cuba, "porque es tu tierra y hay un público (de izquierda o de derecha) que ríe con lo que bien sabes hacer".

En respuesta al comentario de actuar otra vez en Miami, respondió: "Yo volveré a Miami cuando pueda. Cuando me lleven las canciones. Cuando tenga que ser. Si tiene que ser".

Por último, Rojas se burló del apoyo que le dio Alexis a la huelga de hambre del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, y de su rechazo a las críticas por haberse retratado con las hijas de Edith Massola, a quienes algunos internautas acusaron de "comunistas".

"¿En serio atacarme te hace valeroso? Por favor. Vuelve al buen humor. Te lo vamos a agradecer todos", concluyó el cantautor.

La semana pasada, Israel llamó "anormales digitales" a quienes han impulsado el boicot al Festival de San Remo, organizado por Lis Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel.

En una publicación en su Facebook, criticó la campaña en las redes sociales dirigida a denunciar la represión que la dictadura ha desatado contra manifestantes -menores de edad incluidos- del 11J.

"Dentro de poco, el asedio en redes (anti)sociales será contra los actores y actrices que estén en una obra de gran alcance y abogue por la construcción social. Por ejemplo, la excelente CALENDARIO. O una obra cinematográfica. O contra los artistas circenses cuando vuelva el Circuba", ironizó.

"Tendrán al 'heroico' ejército de anormales digitales compulsados por algún 'ídolo de la post verdad', amplificado por la prensa 'NEDependiente'", añadió.