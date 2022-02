Manolín El Médico de la Salsa estrena videoclip: “Me quedo en Cuba”

Manuel González Hernández, más conocido como Manolín "El médico de la salsa", estrenó este 14 de febrero -tal como había anunciado- el videoclip de “Lo Mejor de Cuba (Me quedo en Cuba)”, tema en el que se confirma la elevada opinión que el artista tiene de sí mismo y de su música.

El clip -dirigido por Freddy Loons- muestra al intérprete paseando por el malecón y otras calles de La Habana mientras alude a los rumores y debates que despierta su vida, que en las últimas décadas ha girado entre Cuba y Miami, con toda la polémica que ello trae aparejado.

“Por donde quiera que paso siempre hay un rumor, siempre hay un debate, que si juego banco, que si cuarto bate. Mi vida tiene azuquita y a todos intriga, todos la cuestionan, todos la ventilan, unos con verdad y otros con mentira", dice el artista, que no duda en añadir que quienes lo quieren gritan: "Por ahí va lo mejor de Cuba, el que más calienta la temperatura”.

"La radio soy yo, los Grammys soy yo, los Billboard soy yo, a mí fue Dios el que me lo regaló", es el estribillo de una canción en la que abundan las indirectas a esa industria musical que el intérprete de La bola viene criticando desde hace tiempo.

“Nunca me oirás en la radio, ni tampoco en la televisión. Yo no sé de cosas sin alma, yo canto de corazón"; "La vida para los de verdad siempre ha sido dura. Cuando todos están locos estar cuerdo es una locura"; “No vivo de apariencias, yo sí tengo la llave, yo sé por dónde le entra agua al coco y por donde le sale", son algunas de las frases que resumen el punto de vista de Manolín sobre su arte y también una velada crítica a la industria de la música.

"Ni la fama ni el dinero, me quedo con mi gente bailando bajo el aguacero. Me quedo en Cuba", dice también Manolín, no sin antes aconsejar que no la cojan con él, sino con Papa Dios, que fue él el que le dio "la gracia".

Varias fotos publicadas en sus redes sociales junto a su familia y amigos desde octubre de 2021 revelaron que Manolín estaba en Cuba.

“Mi familia no es negociable y que nadie me diga que quiere más a un pueblo que a su familia, eso es una mentira, quien no quiere a su familia no quiere a nadie. La clave es que cada cual cuide de su familia”, sentenció el músico en Instagram, donde respondió por adelantado a quienes cuestionaran su viaje a la isla.

Desde entonces, Manolín dejó amplia constancia de sus visitas a bares y restaurantes privados de la capital en los que posó en muchas fotos y se subió a varios escenarios a cantar en conciertos de otros colegas.

Unos meses antes, en junio de 2021, anunció en sus redes sociales que se retiraba de la música y de la vida pública porque, según argumentó, ya sus sueños están cumplidos.

El intérprete, famoso por sus polémicas publicaciones en Facebook sobre temas políticos y culturales, explicó que había sido un privilegio ser famoso, pero aseguró que quería llevar una vida alejado de la fama.

Previamente, en 2020, Manolín se mostró frustrado por el rumbo que en su opinión ha tomado la música y por lo poco que se está valorando la calidad y el talento, algo que deja reiterado entrelíneas en el tema recién estrenado.

Graduado de Medicina, fue bautizado como “El Médico de la Salsa” por José Luis Cortés "El Tosco", de cuya banda formó parte. Después de su paso por NG La Banda, en los años 90 Manolín comenzó su carrera musical en solitario y en 1993 lanzó su primer álbum, "Una Aventura Loca".

Los primeros contratiempos en su carrera surgieron cuando en sus canciones pidió tender una mano a la comunidad cubana de Miami, algo que no sentó bien al gobierno cubano. Durante muchos años se instaló en Miami, aunque acabó regresando a la isla. Tras no conseguirse reinsertarse en el país, regresó a Miami.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.