American Airlines asegura que evalúa situación de activista cubana Anamely Ramos  

American Airlines aseguró este miércoles que evalúa la situación de la activista cubana Anamely Ramos, impedida de regresar a su país por decisión del régimen de la isla.

“Somos conscientes de la situación y la estamos evaluando”, apunta la declaración oficial de la aerolínea estadounidense, en la que puntualizan, además, que “los requisitos de entrada y la admisibilidad de los viajeros los determinan las autoridades de cada país, no las compañías aéreas”.

De acuerdo con las regulaciones federales de EE. UU. para el funcionamiento del transporte, ninguna aerolínea puede dejar abordar en sus aeronaves a cualquier pasajero que esté vetado en el país que sea su destino, sea Cuba, Guinea Ecuatorial o Arabia Saudita.

“Es indignante que el gobierno cubano niegue la libre circulación de sus ciudadanos al país donde residen en desprecio de los derechos universales establecidos”, declaró a CiberCuba el abogado de Willy Allen, experto en temas migratorios.

Allen comentó, además, que “haber impedido el acceso a Cuba de Anamely Ramos merece la más enérgica condena de los organismos de Derechos Humanos y las naciones democráticas de todo el mundo”.

“Es una aberración gubernamental contra la legalidad”, sostuvo el abogado cubanoamericano.

Tras la imposibilidad de viajar a Cuba, la activista cubana tuvo una reunión con representantes del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y de American Airlines, en la que le aseguraron que la compañía aérea en ningún caso le dejaría volar a Cuba.

"Existe un protocolo con Cuba y además con todos los países del mundo, donde ellos tienen que acatar lo que dice Cuba en materia de migración, y que si Cuba dice que una persona es inadmisible y no puede entrar al país, ellos tienen que acatar", expuso Ramos al salir de ese encuentro.

La miembro del Movimiento San Isidro intentó regresar a su país, donde es residente, pero American Airlines no le permitió abordar, bajo el argumento de que el régimen cubano había dado la orden de no dejarla entrar.

Según la activista, en el citado encuentro ella indagó sobre otros casos similares al suyo, pero le respondieron que no sabían y que los funcionarios de American Airlines señalaron que Cuba no da razones para declarar inadmisible a alguien y que la aerolínea tampoco pregunta, porque eso no es su problema, que es problema de Cuba.

Asimismo, la aerolínea estadounidense negó tener responsabilidad en la situación de la también profesora universitaria cubana, quien está dispuesta a quedarse en un espacio público hasta que se le permita regresar a Cuba.

No obstante, la activista considera que “la frontera de Cuba no puede estar en el aeropuerto de Miami”, ya que considera que su derecho a regresar a Cuba "es legítimo y justo", pues es un derecho humano, y que todo lo demás, como leyes, reglamentos o protocolos, "deberían ser respetados mientras no violen esos derechos".