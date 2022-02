HRW repudia destierro de Anamely Ramos de Cuba

Anamely Ramos en una protesta en México Foto © Facebook/Anamely Ramos

La organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch repudió el destierro de Cuba de la activista y curadora de arte Anamely Ramos, impedida de viajar al país donde reside por orden del régimen de la isla.

“Hoy la artista cubana Anamely Ramos intentó volver a su país. El régimen le ha prohibido ingresar. @hrw_espanol repudia este abuso. Regresar al país de origen es un DD. HH. Cuba es de los cubanos, no del régimen”, denunció este miércoles Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de esta organización no gubernamental y sin fines de lucro.

A la también profesora universitaria no se le permitió abordar este miércoles un vuelo con rumbo a La Habana de American Airlines, porque el gobierno de Díaz-Canel envió un mensaje de que no sería admitida en el país, del cual salió a finales de 2020 para comenzar estudios de postgrados en la Universidad Iberoamericana de México.

La activista, quien es miembro del Movimiento San Isidro, expuso este miércoles en sus redes sociales que regresaba a su país porque es su derecho “legítimo y junto”.

“Es un derecho humano. Todo lo demás, leyes, reglamentos, protocolos, deberían ser respetados mientras no violen esos derechos. Cuba está violando esos derechos en mi caso. Cuba está pasando su responsabilidad a otros y esos otros están aceptando esa situación. Cuba está generando un problema a través de mí, con Estados Unidos, porque me lanza a una situación de ilegalidad que yo no provoqué”, puntualizó, además, Ramos en su perfil de Facebook.

También dijo que en ella “están hoy todos los cubanos a los cuales no se les ha permitido regresar en tantas décadas. Con el agravante de que yo no tengo residencia en Estados Unidos, no tengo casa a la que regresar. Mi casa está en Cuba, mi situación legal está en regla en Cuba”.

Exigió, además, que debemos de dejar de naturalizar estos procesos y que no dejemos que Cuba siga pasando su responsabilidad a otros.

“Ni Estados Unidos como gobierno, ni la aerolínea, ni migración, deberían aceptar ese traspaso de responsabilidad”, sostuvo la activista desde la terminal aérea de Miami.

Asimismo, consideró que “la frontera de Cuba no puede estar en el aeropuerto de Miami. No lo permitamos. A los cubanos que no han podido regresar nunca más a su país: este es el momento de hablar y gritar”.

Ramos solo tiene una visa de turismo de una sola entrada a Estados Unidos que se vence en abril próximo, y de no poder regresar aquí quedaría ilegal en ese país.

Además, considera que si la aerolínea americana hace lo que Cuba diga, están contribuyendo a que ella permanezca ilegal en ese país, y que violen sus derechos.

Anamely Ramos fue una de las artistas y activistas que participó en el acuartelamiento del MSI, en noviembre de 2020, y desde que salió de la isla se mantuvo haciendo activismo y denunciando las violaciones de derechos humanos en su país.

Ella viajó a Estados Unidos en octubre de 2021 para recibir en Washington el Premio Oxi al Coraje 2021, que la Fundación Oxi Day otorgó al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del MSI, quien se encuentra privado de libertad desde el 11 de julio de 2021.