Activista Anamely Ramos intentará viajar a Cuba este domingo

La activista Anamely Ramos informó que la aerolínea estadounidense American Airlines reprogramó su vuelo a Cuba, por lo cual intentará viajar a la isla el domingo.

Tras varios días de protesta y gestiones, la historiadora del Arte comentó que la aerolínea aprobó la reprogramación del vuelo que no le permitieron abordar el pasado 16 de febrero por órdenes del régimen cubano, para que ella "pueda conocer la actualización de su estatus".

"Mañana iré al aeropuerto nuevamente a las 10:00 am para viajar a Cuba", expresó Ramos, quien el pasado 16 de febrero se presentó en el aeropuerto para viajar a Cuba pero la compañía aérea le impidió subir al avión, y le dijo que la prohibición había sido orientada por La Habana.

La activista señaló que American Airlines no está siendo transparente en este proceso pues se ha negado a entregarle los documentos que contienen la prohibición del gobierno cubano que pesa sobre ella.

"El mecanismo está hecho para ellos cubrirse las espaldas porque están haciendo negocios con una dictadura que viola los derechos humanos, y de paso cubrirle las espaldas a Cuba", explicó en una directa a través de Facebook.

Comentó al respecto que el proceder de la compañía "no solo evidencia la complicidad de American Airlines para violar un derecho humano como es mi derecho a regresar, sino también la falta de transparencia a la hora de manejar esos asuntos".

Denunció asimismo que Cuba es de los pocos países que solicita a las aerolíneas una lista con el nombre de los viajeros.

"No supieron decirme de un caso como el mío porque esos mecanismos están pensados para extranjeros que visiten un país que, por diferentes causas, emite una alerta. Pero no en el caso de una ciudadana de un país que después de salir legalmente no se le permite regresar", subrayó.

Ramos ya se había reunido con representantes de la aerolínea quienes le dijeron que "en ningún caso le dejarán volar a Cuba".

"Existe un protocolo con Cuba y además con todos los países del mundo, donde ellos tienen que acatar lo que dice Cuba en materia de migración, y que si Cuba dice que una persona es inadmisible y no puede entrar al país, ellos tienen que acatar", declaró al salir del encuentro, que contó con la participación de Ralph Cutié, director de MIA, el subdirector de MIA y el jefe de seguridad, así como dos funcionarios de la compañía estadounidense.

La joven dijo que continuará en protesta frente al restaurante Versailles de Miami y en contacto con varios abogados para reclamar su derecho a volver a Cuba.

En más de una ocasión ha manifestado que no piensa pedir asilo en Estados Unidos y que su objetivo es retornar a La Habana.

Ramos es una de las figuras más visibles de la oposición al régimen de La Habana, el cual ha castigado con el destierro a varios opositores en los últimos meses.