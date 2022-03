Yailin, novia de Anuel AA, se despide de las pelucas y enseña cómo luce su pelo natural

Si hay algo a lo que están acostumbrados los seguidores de Yailin es a sus constantes cambios de looks. Y es que la pareja de Anuel AA no aguanta mucho tiempo con el mismo peinado y siempre está sorprendiendo con nuevos estilismos.

Sin embargo, el último llamó especialmente la atención, ya que por primera vez la joven dominicana mostró cómo luce en realidad su pelo.

Rojo, azul, bicolor, blanco o negro, son algunos de los colores que la hemos visto en las últimas semanas gracias a las pelucas que tiene. Pero ahora, optó por lucir su cabello corto natural, lo que se ha ganado la aprobación de muchos internautas que están encantados con el resultado.

"Creo que esta es la foto más linda que has puesto", "Hermosa al natural", "Ese es tu look", "¡Hermosa te ves con tu cabello natural!", "Así estas mucho mejor… sin tantas pelucas y refajos" o "Esta Yailin me gusta más", son algunos de los comentarios que le dejaron.

Desde luego, los cibernautas lo tienen claro: ¡este es el look de Yailin!

En la descripción de unas de las fotos que subió enseñando cómo luce su pelo, comentó: "Detrás de cada mujer existe una historia que la convierte en guerrera".

Pero a pesar de los halagos que le dedicaron a Yailin La Más Viral, hay quienes no tardaron en señalar que su look lo estrena apenas unos días después de que Karol G adornase la portada de Vogue México y Latinoamérica luciendo su cara lavada y de lo más natural. Aún así muchos de los comentarios que se leen son piropos para la pareja de Anuel AA.

Y a ti, ¿qué te parece la nueva imagen de La Más Viral?

