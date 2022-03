México pagó más 1,6 millones de dólares por los estudiantes de especialidades médicas becados en Cuba

El Gobierno de México pagó al régimen cubano el equivalente a más de 1,6 millones de dólares por los estudiantes de especialidades médicas que se encuentran becados en la isla, según una investigación del sitio Latinus.

La periodista Montserrat Peralta, de ese portal, denunció en Twitter que "el gobierno morenista ha hecho pagos millonarios a la empresa Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, que ha sido señalada por trata de personas y trabajos forzados".

"El Conacyt pagó a SMC 34 millones de pesos (1,6 millones de dólares) para que 175 médicos mexicanos cursaran una especialidad en Cuba", a pesar de que "anteriormente, los médicos mexicanos aspirantes a cursar una especialidad externaron su preocupación por los planes de estudio" en la isla.

Andrés Manuel López Obrador les había prometido enviarlos al extranjero a estudiar, pero no aclaró que el único destino sería Cuba, explicó la reportera.

El popular periodista Carlos Loret de Mola se hizo eco del informe, y recordó que en el gobierno actual los ataques a la ciencia y la investigación en México han ido en aumento, amparados en "el principio de austeridad asumido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)", que ha reducido el pago de becas y recortado los presupuestos destinados a los investigadores mexicanos.

Sin embargo, Conacyt desembolsó la mencionada suma a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A., empresa del régimen con fuertes acusaciones de trata de personas y trabajos forzados en las llamadas misiones médicas de la isla.

El monto apenas cubrió 172 becas para estudiantes de 13 especialidades médicas.

Afirma que el plan inicial era materializar 1.600 becas para estudiantes mexicanos, lo cual habría costado unos $40 millones de dólares.

El contrato señala que el Gobierno cubano recibirá entre 7.800 y 12.500 euros mensuales por cada uno de los estudiantes, según la especialidad que cursen, las cuales tienen una duración de entre tres y cuatro años.

La isla ofrece la especialización en anatomía patológica, cirugía general, higiene y epidemiología, genética médica, geriatría, medicina de rehabilitación, medicina intensiva, medicina interna, neumología, oftalmología, patología clínica, psiquiatría, y traumatología y ortopedia, según los documentos revelados.

Especialidades y sus costos en euros para médicos mexicanos en Cuba. Captura de video Carlos Loret de Mola.

El otorgamiento de la beca también cubre un seguro médico anual por 500 dólares y pagos de estancia para los casos de Covid-19, de hasta 150 dólares la noche en un centro de aislamiento.

Al lanzar la convocatoria el pasado año Conacyt dijo que los interesados en aplicar a la convocatoria debían presentar su título de licenciatura, la cédula profesional en medicina y también deben haber sido seleccionados en el XLV Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM).

En agosto de 2021 los médicos mexicanos que ya se encontraban en Cuba como parte de estas becas denunciaron que los 1100 euros mensuales enviados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México iban directamente a cuentas creadas en el Banco Popular de Ahorro de Cuba.

Ese dinero, no puede transferirse a las cuentas internacionales personales de los médicos mexicanos, ni ser extraído en euros; solo en pesos cubanos. El dinero únicamente puede usarse dentro de Cuba con las tarjetas del banco porque el régimen convertía los euros a MLC, lo que les imposibilitaba transferir a sus cuentas internacionales o extraer el dinero, explicaron.

La noticia de los pagos al régimen cubano ha impactado a la comunidad científica mexicana, que ha lanzado duras críticas a López Obrador y a Conacyt.

"A mí CONACyT me mandó al extranjero a (Suecia 2018-2019) para contribuir en técnicas de extracción de minerales de una de las mejores empresas del mundo y yo de verdad quiero apoyar a mi país. Lo que no me esperaba es que una vez allá al menor contratiempo CONACyT me dió la espalda y para sobrevivir me endeudé por algo que apenas en 2022 espero terminar de pagar viviendo estos últimos tres años en verdadera austeridad, ver que ese dinero se usó para ayudar al régimen cubano, no tienes madres 4T, y casos como el mío conozco de varios colegas", comentó un investigador.