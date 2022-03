Pablo Milanés confía en que la libertad llegará

El reconocido cantautor cubano Pablo Milanés aseguró en España que la libertad llegará aunque él no llegará a verla.

Pablo, uno de los más importantes compositores en idioma español, se mostró confiado en que un día se va a imponer el deseo del pueblo, pero que faltan muchísimos años para superar lo que está pasando ahora.

"Todavía vemos hoy dictaduras, lo que está haciendo Putin, lo que están haciendo los demás, los que se están aprovechando de las atrocidades que se están cometiendo en Ucrania… En fin, y vemos a las dictaduras campeando por todas partes", lamentó.

En entrevista a la agencia EFE, el trovador que acaba de cumplir 79 años hizo un pronóstico de cómo se alcanzará la libertad de su país.

"Falta mucho, pero la libertad llegará, y no va a ser con tiros, ni bombas ni metralla, creo que va a ser con flores e imponiéndose la libertad de los pueblos alrededor del mundo", expresó.

El intérprete, quien se encuentra en medio de una gira por ciudades españolas, explicó que escogió su disco "Días de Luz" para los conciertos, porque durante la reclusión por la pandemia solo pensaba en cuándo volvería a disfrutar de esos días de luz otra vez.

"No pensaba que me iban a hacer quedar mal las transnacionales, los gobiernos, los partidos, etcétera, etcétera; y que no iban a contar con el ser humano en absoluto. Pero bueno, no acaban de terminar. Y aquí estamos esperando y esperando...", dijo.

Pablo es uno de los artistas cubanos que alzó su voz a favor del pueblo tras las protestas masivas del 11 de julio, y condenó la represión del gobierno contra los manifestantes pacíficos.

"Es irresponsable y absurdo culpar y reprimir a un pueblo que se ha sacrificado y lo ha dado todo durante décadas para sostener un régimen que al final lo que hace es encarcelarlo", señaló en aquella ocasión.

"Confío en el pueblo cubano para buscar el mejor sistema posible de convivencia y prosperidad, con libertades plenas, sin represión y sin hambre. Creo en los jóvenes, que con la ayuda de todos los cubanos, deben ser y serán el motor del cambio", añadió.