Con solo 25 años, la cantautora cubana Camila Guevara ha sido nominada a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy 2025, una de las categorías más simbólicas y especiales de la premiación. Su nombre empieza a sonar fuerte en la escena musical latina y su propuesta, auténtica y sin moldes, ya ha captado la atención de medios internacionales como Rolling Stone, que le dedicó un perfil destacando su sensibilidad y voz propia.

Camila nació en La Habana y es nieta del trovador Pablo Milanés y del revolucionario Ernesto "Che" Guevara. Pero lejos de vivir del peso de ese linaje, ha elegido recorrer su propio camino, desde la creación, la introspección y una conexión honesta con lo que quiere contar.

Feliz por esta nominación y reconocimiento, la joven compartió su emoción en Instagram: “Estoy nominada a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammys!!! Hace dos días me mudé a México y hoy amanezco con este notición. Estoy emocionada y agradecida. Creo que es una gran manifestación de lo que quería y necesitaba en mi vida: flores, amor, belleza, disfrute”. También destacó que este reconocimiento no llegó por suerte: “Hoy puedo decir que es una construcción y una decisión diaria”.

Camila ha presentado su música en Cuba, México, Argentina y España, y su primer álbum, Dame Flores, ha sido el resultado de años de trabajo personal y artístico. Además de cantar, compone, produce, toca la guitarra, estudia piano y cuida cada detalle visual de su obra. Su arte escapa de etiquetas: mezcla tradición y contemporaneidad, con raíces cubanas y una sensibilidad universal.

Este año, la música cubana brilla con fuerza en los Latin Grammy. Junto a Camila, han sido nominados artistas como Gloria Estefan, Alain Pérez, Issac Delgado, Chucho Valdés, Paquito D’Rivera, entre otros, demostrando la diversidad y vitalidad de una escena que no deja de renovarse.

Para Camila Guevara, esta nominación es mucho más que un logro: es un momento bisagra que celebra su entrega y reafirma su voz. Como dice en su canción Respiro, en una frase que hoy cobra más sentido que nunca: “Yo soy la apuesta de mis descendientes, me toca a mí construirme la suerte.”

¡Enhorabuena!

