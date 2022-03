En peligro de derrumbe balcones de céntrico edificio espirituano

Un emblemático edificio situado en el centro de la ciudad de Sancti Spíritus presenta un deterioro en sus balcones que estos podrían venirse abajo en cualquier momento.

El inmueble, construido en 1948, se encuentra ubicado en la esquina de Adolfo del Castillo y Avenida de los Mártires.

La falta de mantenimiento durante años ha provocado que el acero haya corroído los aleros perimetrales en varias de sus partes, sobre todo en los los balcones del segundo y tercer nivel, más expuestos al viento, el sol y la lluvia.

Según un reportaje del periódico Escambray, los residentes han denunciado el caso a todas las instancias del gobierno y el Partido, pero solo han recibido las típicas escusas: no hay presupuesto para ejecutar el trabajo, no está incluido en el plan de mantenimiento del año o no hay fuerza de trabajo para las obras.

"Se les recomendó no salir a los balcones para evitar que el peso y las vibraciones al caminar provoquen nuevos desprendimientos del hormigón dañado, algo difícil de cumplir si se tiene en cuenta que dichos espacios se utilizan como patios de los apartamentos, donde además viven niños", reza el texto.

Foto: Escambray / Vicente Brito

Rubén Hernández Pérez, ingeniero civil que evaluó el estado técnico del edificio, señaló que lo más preocupante es el posible daño a los transeúntes debido al mal estado de los balcones, con agrietamientos severos en el mortero del pretil y los aleros volados.

"Se adoptaron medidas urgentes, como la de delimitar el área con barreras y algún cartel que indican la situación de derrumbe, pero además sugerimos limitar el acceso peatonal y vehicular de hasta un metro separado de la acera derecha, y hasta un metro y medio dentro de la calle Adolfo del Castillo, porque el agrietamiento más severo está, exactamente, en la esquina curva de esa edificación", detalló.

Foto: Escambray / Vicente Brito

Según el experto, la falta de mantenimiento en la cubierta y el tanque elevado causó rajaduras y la penetración de agua a través de los pisos, corroyendo el acero. Ello generó una explosión del mortero que despegó los pretiles de la loza del voladizo, los cuales precisan una solución constructiva urgente.

Foto: Escambray / Vicente Brito

Algunos moradores han tenido que probar soluciones improvisadas para tratar de unir los barandales de acero partidos y evitar que caigan a la acera.

Foto: Escambray / Vicente Brito

Cientos de viviendas en Cuba están reportadas en peligro de derrumbe, una crisis que se agrava año tras año debido a la desidia del gobierno, que mientras culpa de la crisis al embargo de Estados Unidos, no deja de construir hoteles de lujo para los turistas.

Recientemente se hizo público el caso de una pared ubicada en la céntrica avenida de Monte y calle Águila, en Centro Habana, que ha sido apodada "La Guillotina" por los residentes del área, quienes de ese modo intentan llamar la atención sobre el peligro que representa la edificación.

El portal CubaNet publicó un video donde se muestra el muro, que forma parte de un edificio en ruinas colindante con otro donde habitan varias familias.

Por debajo de la pared pasan decenas de transeúntes a diario, mientras el edificio es constantemente sacudido por el paso de vehículos de gran tamaño como los autobuses articulados de La Habana.