Anciano empobrecido por crisis económica en Cuba: ¿Qué son hoy 1,570 pesos?

Un anciano cubano confesó que después de trabajar duro toda su vida en Cuba, la jubilación no le alcanza para subsistir por la crisis económica y la inflación que hay en el país.

“Nunca viví del cuento. En su momento hice lo que debí hacer. Ahora me siento salarialmente maltratado, sin retribución. Padezco de anemia, no puedo salir a la calle por el riesgo a una caída. Mi situación necesita respuesta. Quiero ser medido con la misma regla que miden a todos, pero el asunto es que la regla se ha quedado corta”, expresó al medio de prensa oficialista 5 de Septiembre.

El anciano cubano se cuestionó “¿Qué son hoy 1,570 pesos?”, en medio de una dura crisis económica, política y social que atraviesa el país, agravada desde 2021 con la aprobación de la Tarea Ordenamiento que generó un alto nivel de inflación.

Este cubano de 75 años se cuestionó cuánto aportó a la sociedad y cómo es posible que su retribución no alcance ni para pagar los alimentos diarios. Es graduado universitario, filólogo y domina hasta cuatro idiomas.

“Lo más duro de esta edad es que uno se va acercando a la muerte, y el disfrute del tiempo que nos resta puede convertirse en una pesadilla”. Vive junto a su hermana de 86 años, una persona con discapacidad, a quien debe contribuir a mantener.

Se estima que en Cuba existen 1 600,000 jubilados. Más de la mitad de ellos cobran el mínimo de pensiones. Este dinero no alcanza para pagar medicamentos, alimentos y artículos de primera necesidad.

El empobrecimiento de la sociedad cubana es cada vez más visible y el Estado ha reconocido su incapacidad para llegar a los espacios donde se producen las situaciones de vulnerabilidad.

Otra de las personas entrevistadas de 63 años, indicó que sobrevive con una chequera de 1,260 pesos.

"No existe forma de que me alcance. He vendido casi todo lo que tenía de valor. Hay meses que ya no sé qué voy a hacer. Estoy sin ropa, sin zapatos, sin nada. Vivo de la caridad de la gente, de lo que puedan darme", confesó.

A la situación de vulnerabilidad económica con que viven miles de ancianos en Cuba, se suma también el dolor de la soledad. Un fenómeno que se agudizó en la última década y que está marcado por la crisis migratoria.

Miles de jóvenes abandonan el país y algunos dejan incluso a sus hijos pequeños al cuidado de los abuelos. Marchan a largas travesía cruzando mares, ríos y selvas para escapar de la pobreza en Cuba.

“Hablamos de adultos mayores abandonados por sus familias, e igual por los hijos y parientes cercanos que hoy emigran, lo cual hace que sean mucho más vulnerables”, dijo Olga Lourdes Vila Pérez, catedrática de la Universidad de Cienfuegos.

Existe en el país una crisis social profunda, que golpea a la población de la tercera edad duramente. Muchos viven en situación de dependencia económica. Otros se jubilan tras largos años de trabajo y se subcontratan para poder recibir ingresos mientras les queden fuerzas.

El gobierno insiste en que los cálculos iniciales de la Tarea Ordenamiento incluyeron un aumento en la cuantía de la jubilación, pero han tenido que asumir que, como en el caso de los salarios, terminaron siendo demasiado bajas, se quedaron cortos.

Las personas que trabajaron toda su vida para el gobierno socialista, bajo las normas del Partido Comunista que Miguel Díaz-Canel defiende a ultranza, no tienen en la actualidad nada en Cuba, muchos ni siquiera pueden pagar completa la canasta básica.