Cubanos reaccionan a promoción de Etecsa por el 8 de marzo: Es para humildes con 'verdes'

Decenas de cubanos criticaron en redes sociales las promociones de Etecsa para el mes de marzo y dijeron que estas iniciativas solo benefician a clientes con acceso a monedas extranjeras.

Un post en Twitter de la Empresa estatal de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), anuncia una nueva promoción válida del 7 al 12 de marzo, según la cual una recarga de entre 500 y 1250 CUP dará al usuario el triple del dinero recargado en el saldo principal, con vigencia de 330 días.

"Mujer, que tu sonrisa sea el mejor regalo", destaca la promoción.

Sin embargo, los cubanos reaccionaron con críticas, y dijeron que la compañía –con 7 millones de clientes en la isla– ha recabado millones de dólares desde que se autorizó el uso de la internet en la isla a costa de cuestionables promociones.

"Lo que tienen que hacer es acabar de bajar el precio de los paquetes y poner una tarifa para tener Internet el mes entero, ya déjense de descaro que desde que empezó lo del Internet aquí andan recogiendo millones", afirmó un internauta.

"Millones y trillones, ya Etecsa hubiera creado una tecnología insuperable con el dinero de nosotros y por supuesto con los dólares que recogen, es que por donde quiera nos limitan, todo es una cadena", contestó otro.

Por su parte, la mayoría de los comentarios señalan que las promociones de la empresa solo pueden ser consumidas por quienes tienen personas que recarguen desde el exterior, mientras la otra parte de la población no percibe beneficios.

"¿Y para los que no tenemos quien nos recargue, amiga Etecsa? ¿No hay nada de nada? Esta vaina no era por los humildes, con los humildes y para los humildes????? Creo que es para humildes con verdes sino no....", expresa un comentario.

"Y para los cubanos y cubanas que no reciben beneficios del exterior qué ofertas hay?", interrogó otro.

Otros cubanos instaron a la compañía telefónica a usar el dinero de estas ofertas para mejorar las redes y el servicio, el cual, afirmaron, "es un asco".

Recientemente el sacerdote cubano Kenny Fernández explicó que por una recarga de 1,460 CUP Etecsa da al usuario apenas 3GB de Internet y 60 minutos de llamadas más 500 pesos cubanos. Dijo que no solo ganan dinero a costa de las promociones. "Lo peor: cogen dinero fuerte para mantener la represión contra nuestros derechos humanos", expresó.

Los clientes de la compañía ponen el dedo sobre las políticas estatales que desde hace varios años promueven alternativas de las que no disfruta la mayoría de la población cubana.

Las recargas de Etecsa, así como el consumo en las tiendas en Moneda Libremente Convertible, solo beneficia a una minoría que recibe remesas o tiene familiares en el extranjero que les provean esta forma de pago.