Felipe González recuerda cuando Fidel Castro le dijo que "no quería" estar al frente de Cuba

El ex presidente del gobierno español Felipe González relató cómo reaccionó el mandatario Fidel Castro en 1991, cuando le pidió que hiciera elecciones democráticas para saber realmente si el pueblo cubano estaba contento con su líder.

González, quien gobernó España desde 1982 a 1996, reveló en una entrevista televisiva que Fidel Castro le aseguró que no quería estar al frente de la revolución cubana, que lo que hacía era sacrificarse por su país.

"Él me decía que se sacrificaba por la revolución, y yo le decía: 'Mira Fidel, si tú crees que te estás sacrificando por Cuba, ¿por qué no les preguntas a los cubanos que si quieren ellos que te sigas sacrificando? Porque a lo mejor te dicen que no, que ya te has sacrificado bastante. Entonces te vienes para acá, y ya descansas'", relató el dirigente español.

Según el líder español, el dictador cubano se "irritaba" por el tono con que aquel le hablaba.

"Se levantaba y daba zancadas por la sala donde estábamos. Pero la conversación fue clarísima, durísima", subrayó.

Diez años más tarde, en otro encuentro entre ambos líderes, Felipe llegó a decirle a Fidel que nunca había sido marxista.

"Eres un anarcocristiano educado por los Jesuitas. Te aprovechaste de la estructura de poder comunista para organizarte", le espetó.

La respuesta del dictador cubano fue inmediata: "Marx tampoco sería marxista en este momento".

González se refirió también a una carta que le escribió a Fidel Castro en 1990 -que nunca llegó a enviar-, en la que le instaba a dejar el poder.

"Incluso cuando se ha alcanzado el poder mediante las armas luchando contra una tiranía, ese poder no nos pertenece, debemos seguir dejándolo en las manos del pueblo para no convertir nuestro trabajo en una nueva tiranía", rezaba el texto.

En la misiva, que comenzaba con la frase "Querido amigo", el ex presidente le comentaba a Fidel cómo debía actuar una persona que está al frente de un país.

"Debemos seguir dejándolo en las manos del pueblo, para no convertir nuestro trabajo en otra tiranía. Y siempre fracasará esa tiranía, aunque pensemos que sea sustituir lo malo por lo bueno", señaló.

"Sigo creyendo que el socialismo es la respuesta, pero rechazo desde los más profundo esa visión de 'socialismo o muerte' que lleva a la derrota de los pueblos, que destruye la esperanza de vivir en paz y libertad", recalcó.

En otro fragmento de la carta, cuyo contenido fue revelado en 2019 por la Fundación del ex presidente del gobierno español, Felipe le pide que considere su mensaje como desprovisto de cualquier carga política.

"Este no es un ejercicio fácil para mí, pero si no lo hago consideraré que traiciono mis principios, mis convicciones y mis sentimientos", le dijo.

Más adelante le alertó de haberse rodeado de personas dispuestas a señalarle sus errores.

"Aunque tú te resistes a creerlo, nadie se atreve a decirte la verdad de lo que piensa. Esto significa que no tienes amigos, aunque tengas gentes que te respetan, te temen o te adulan", le aseguró González a Fidel.