Embajada de Panamá anuncia días de atención según fecha de viaje para solicitantes de visa de tránsito

La Embajada de Panamá en Cuba anunció este jueves los días de atención pasa los solicitantes de visa de tránsito que viajen a partir del 31 de marzo.

Un comunicado posteado en Facebook pide a los viajeros cubanos presentarse con todos los requisitos indicados, y en la fecha que señala una tabla. Así, por ejemplo, quienes viajen el 31 de marzo tendrán su cita el 10 de marzo.

Panamá anunció esta semana que solicitaría visa de tránsito para los cubanos que hagan escala en el país, requisito que entrará en vigor este domingo 13 de marzo.

El listado detalla que las fechas de atención en el consulado para quienes viajen a partir del 31 de marzo venidero y en abril comenzaron desde este mismo jueves.

Sin embargo, la embajada no especifica qué pasará con los viajeros que tienen fecha de viaje entre el 13 y el 30 de marzo, los cuales podrían perder sus boletos reservados por falta de tiempo para gestionar la visa.

Horario de atención para solicitar a Panamá visa de tránsito. Facebook Consulado de Panamá en Cuba

Asimismo, especifica que la medida fue aprobada mediante el Decreto Ejecutivo No.19 del 8 de marzo de 2022, que establece el requisito de Visa de Tránsito para ciudadanos cubanos que viajen en un vuelo de conexión por Panamá a partir del domingo 13 de marzo.

Requisitos para solicitar a Panamá visa de tránsito. Facebook Consulado de Panamá en Cuba

La visa de tránsito se otorga por un periodo máximo de 24 horas y solo autoriza al migrante a permanecer en el área de tránsito internacional del aeropuerto. Los cubanos que requieran hacer escala en Panamá deberán solicitar la visa de tránsito en la Embajada de Panamá en La Habana, como mínimo 15 días antes de la fecha de viaje.

Para ello deberán presentar un formulario de solicitud, dos fotografías tamaño carnet, copia del pasaporte con seis meses mínimos de vigencia, reservación aérea con el itinerario de continuación de viaje, copia del carnet de identidad, y el pago de derechos consulares de $50 dólares.

En la página de Facebook de la Embajada muchos calificaron la medida de inhumana, y afirmaron que podrían perder todo lo que han ahorrado para salir del país, pues no hay disponibilidad para tramitar la visa en el Consulado.

"Por favor ayúdennos, no dejen desamparados a los que están del 13-30 no debemos culpa de nada, y la aereolínea no va a reprogramar ningún vuelo porque no tiene capacidades, es injusto porque es dinero y ansias esperando un viaje de más de 5 años para reencontrase con las familias, no machuquen más al pobre cubano y ayúdennos, es inhumano", expresó una internauta.

Otro afirma que "a los que tienen fecha de vuelo antes del 31 de marzo, hasta esta hora no los atienden", y se pregunta para qué "ponen fechas y horarios si no van a cumplir".

La decisión de Panamá ha provocado gran revuelo en la isla, e incluso centenares de personas improvisaron una protesta frente a la sede diplomática en La Habana para reclamar al gobierno panameño anular esta decisión.

Al menos 9000 cubanos tienen boletos comprados del 13 al 31 de marzo, explicó otro usuario de la red, quien recordó que muchos han vendido sus casas para salir de la isla.

"Ustedes lo que son unos estafadores que han acabado con el sueño de 9000 personas que tenían sus pasajes comprados. Muchos han vendido sus casas, sus carros y hasta llevan meses sin comer para poder reunir su dinero. Ustedes y su familia merecen ser castigados con el dolor más grande de este mundo", aseguró.