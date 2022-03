Madre cubana con tres niños, uno de ellos autista, reclama hace más de dos años una vivienda

Una cubana madre de tres niños que viven en condiciones muy precarias, lleva más de dos años esperando por que el gobierno de Santa Clara resuelva su situación.

Anels Rumbaut Cruz, residente en la calla Barcelona 104, entre Alemán y Río, tiene tres hijos menores, uno de ellos es autista y la más pequeña tiene una malformación en el pulmón derecho.

Los tres viven hacinados con la mamá de Anels en un cuarto con baño y cocina, en condiciones constructivas regulares.

Su caso ha sido denunciado varias veces por la sección Acuse de Recibo, del diario Juventud Rebelde.

Y es que esta familia, debido a la gravedad de su situación, tiene derecho a ser incluida en el programa estatal de construcción y mejoramiento de viviendas a madres con tres niños o más menores de 12 años. Pero ello no le ha servido de nada.

En diciembre de 2021, el periódico publicó la respuesta del intendente de Santa Clara, Eduardo Andrés Román Duarte, sobre el caso.

El dirigente aseguró entonces que el programa de viviendas se había afectado por limitaciones materiales y financieras, y que por ello el caso de Anels seguía pendiente de solución.

No obstante, anunció que se estaban adaptando varios locales de la antigua escuela vocacional para destinarlos a apartamentos, y uno de esos sería para ella.

Este mes, la madre escribió nuevamente al diario para denunciar que la engañaron.

Le prometieron que en los primeros días de enero le otorgarían una vivienda, y que solo faltaba algo de instalaciones eléctricas. Después le dijeron que iban hacer una cisterna en la piscina del centro, y tampoco la llamaron. Hasta que la afectada fue al sitio de la obra y descubrió que todo era mentira.

"La cisterna no la han tocado porque no hay materiales. El tema eléctrico está en blanco. No tienen conexiones hidrosanitarias. Según los constructores eso demora al menos ocho meses", detalló.

Añade la mujer que hay madres con sus hijos sanos que ya tienen su vivienda.

"¿Si estoy en el plan del año pasado, por qué la demora? Llevo esperando más de dos años, entre una cosa y otra. ¿En qué se basa el nivel de prioridad que se da?", cuestionó.

Anels precisó que su hijo autista, cuya condición empeoró durante los meses de encierro por la pandemia, atraviesa por frecuentes crisis, se autolesiona y casi no puede ir a la escuela.

"Necesito que me ayuden, por favor, no por mí. Por mis niños. No saben lo que se siente verlos así y no poder hacer nada", concluyó.