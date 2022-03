Maykel Osorbo dice desde prisión que se opone al diálogo con el régimen cubano

El rapero cubano Maykel "Osorbo" Castillo Pérez, quien se encuentra en prisión desde mayo del pasado año, afirmó que no apoya ningún llamamiento al diálogo con el gobierno.

En un mensaje publicado en su muro de Facebook, se informa que Maykel le comunicó a El Funky que no apoya ni apoyará el diálogo con un sistema que lo tiene preso injustamente y siempre ha respondido con represión y golpes.

"Sigue firme sin claudicar aun estando enfermo", recalca el post.

El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, quien tuvo que exiliarse en México, compartió un texto en sus redes sociales en el que anuncia su postura en contra de un diálogo con el régimen cubano.

"No participaría en una conversación con quien ordena a que me agredan, me vigilen, me envíe amenazas, me detengan arbitrariamente y por último; me destierren. Jamás cometería la desvergüenza de atravesar el umbral de alguna institución de la dictadura...", expresó.

Valdés Cocho recordó que el año pasado el Movimiento San Isidro hizo un llamado a un diálogo nacional, no con el Estado, sino con la sociedad civil independiente, y a él la idea le pareció bien porque todos los miembros del grupo estaban en libertad en Cuba.

"Hoy que el tema del diálogo nacional vuelve a la luz, así sea con la sociedad civil independiente, no participaré de esa iniciativa", puntualizó.

El reportero basa su decisión en los más de 900 presos políticos que hay en Cuba, entre los cuales hay niños; así como en la situación del líder del grupo, Luis Manuel Otero Alcántara, y del propio Maykel Osorbo, quienes también están presos y en delicado estado de salud.

"Sentiría que estuviera pisoteando la moral de todos ellos. Un diálogo con la sociedad civil independiente es algo que en su momento debemos realizar, pero creo que primeramente debemos priorizar otras cosas que no estamos priorizando", concluyó.

Estas declaraciones se producen tras el anuncio de la activista y curadora de arte Anamely Ramos González de salir del Movimiento San Isidro, una decisión que, aseguró, no se trata de "un impulso, ni una decisión de ayer por la mañana".

Ramos enfatizó que su decisión "no se debe al proyecto del diálogo nacional", aunque considera que "hay discusiones que nacen muertas, justo porque involucran palabras secuestradas (como es la de diálogo ahora mismo)".