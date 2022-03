William Levy pasa divertido momento con su hija Kailey

El actor y modelo cubano William Levy pasó un divertido momento junto a su hija Kailey, cuando esta intentaba grabarlo para un video de TikTok en el que le pedía que la hiciera reír.

En su perfil de Instagram, el famoso galán compartió el corto clip junto a una graciosa descripción en la que aseguraba que la adolescente lo volvía loco con sus ocurrencias.

“Lleva 20 minutos tratando de hacer una cosa de estas conmigo y a mí no me gustan. Entonces espera a que esté sentado comiendo para traer el teléfono y ponérmelo en la cara”, dijo Levy visiblemente feliz por la presencia de su hija.

“Y además me dice todo el tiempo que la haga reír… como si yo fuera un payaso y además me dice que sí, que soy su payaso porque siempre está llorando de la risa conmigo”, agregó en el post, que suma más de 590,000 reproducciones y de 7,700 comentarios.

Los fanáticos del actor dejaron mensajes de cariño a Kailey y felicitaron a Levy por ser tan buen padre. “Se ve que la niña te quiere mucho y ese es el mayor premio de un padre, pasa todo el tiempo que puedas junto a tus hijos que los años pasan volando y crecen muy rápido”, aseguró una internauta.

“¡Waooo, ha crecido muy rápido tu princesa! Te mereces todo su amor y me encanta verte en esa faceta de papi cariñoso. Eres un gran actor y también buena persona”, afirmó otra fan del popular intérprete de telenovelas como Cuidado con el ángel, El triunfo del amor y Café con aroma de mujer.

El 8 de marzo último Kailey estuvo de cumpleaños y el artista no dejó pasar la ocasión sin escribir un tierno mensaje en su cuenta oficial de Instagram. “¡Happy birthday to my princess! Te amo mi niña hermosa. Gracias por darme tanta felicidad. Por hacerme reír tanto, por sacar lo mejor de mí siempre”.

En enero de 2021 el famoso anunció el fin de su relación con la actriz Elizabeth Gutiérrez. En una controvertida publicación de Instagram que luego borró, Levy aseguró que seguirán siendo una familia unida y los mejores padres para Kailey y Christopher.

Una vez eliminado el primer post, el actor de 41 años subió otro en el que anunciaba estar listo para el próximo capítulo de su vida. La pareja estuvo junta durante 19 años a pesar de muchos rumores de infidelidad por parte Levy, a quien los medios de comunicación y las redes sociales siempre captaban en supuestos romances con las coestrellas de sus telenovelas o películas, como es el caso de la mexicana Maité Perroni y la española Alicia Sanz.

Ante las críticas que recibió el artista cubano, la propia Elizabeth salió en su defensa. “Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos. No hay culpable en esta situación”, escribió la famosa.

